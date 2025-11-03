CG Crime: साथ चलने से इनकार करने पर भाइयों पर चाकू से हमला, एक भाई की मौत; दूसरा गंभीर

नईदुनिया प्रतिनिधि, रायपुर। राजधानी रायपुर में एक बार फिर चाकूबाजी और हत्या जैसे अपराध बढ़ते जा रहे हैं। रायपुर के खम्हारडीह थाना क्षेत्र में रविवार रात एक और चाकूबाजी की वारदात हुई है। खम्हारडीह थाना क्षेत्र में राह चलते दो सगे भाइयों पर एक युवक ने चाकू से हमला कर दिया। इस हमले में बड़े भाई विवेक तांडी की इलाज के दौरान मौत हो गई, जबकि छोटा भाई सुमीत तांडी घायल है और उसका इलाज जारी है।

जानकारी के अनुसार, आरोपी कृष्णा देवार उर्फ तोडू ने दोनों भाइयों को जानता था। आरोपी ने दोनों भाइयों से बाइक पर बैठकर कहीं चलने के लिए कहा। दोनों भाई उस वक्त घर जा रहे थे, इसलिए उन्होंने जाने से इनकार कर दिया, जिसे लेकर दोनों के बीच विवाद हो गया। आरोपी ने गुस्से में चाकू निकालकर विवेक तांडी पर हमला कर दिया। गंभीर रूप से घायल विवेक को अस्पताल ले जाया गया, जहां उसकी मौत हो गई।