धमतरी जिले में चाकू से हमला कर एक युवक की हत्या, दूसरा गंभीर घायल

नईदुनिया प्रतिनिधि, धमतरी। धमतरी जिले में दो युवकों पर चाकू से हमले और मारपीट की घटना सामने आई है, जिसमें एक युवक की मौत हो गई। दूसरा युवक गंभीर रूप से घायल हो गया, जिसे इलाज के लिए जिला अस्पताल में भर्ती करवाया गया है। मृतक की पहचान दीपांशु साहू निवासी मुजगहन के रूप में हुई है। दीपांशु और उसके दोस्त पर देर रात चाकू से हमला किया गया।

घटना में दीपांशु की मौत हो गई और साथी विक्की साहू घायल हो गया। घटना के बाद आरोपी फरार हो गए। अर्जुनी थाना इलाके की पुलिस सूचना मिलने पर मौके पर पहुंची और हत्या का मामला दर्ज कर आरोपियों की तलाश शुरू कर दी है। यह मामला 2024 में अमितपुरी गोस्वामी की हत्या से जुड़ा बताया जा रहा है।