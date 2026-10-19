हीरे चोरी कर बेचने निकला आरोपी गिरफ्तार, धमतरी पुलिस ने 146 नग और 10 लाख का सामान किया जब्त

नईदुनिया प्रतिनिधि, धमतरी। गरियाबंद जिले के पायलीखंड खदान क्षेत्र से हीरे चोरी कर बेचने के लिए ग्राहक तलाश रहे 64 वर्षीय आरोपित को धमतरी पुलिस ने गिरफ्तार किया है। साइबर थाना धमतरी और बिरेझर पुलिस की संयुक्त टीम ने नेशनल हाईवे-30 पर कोड़ापार नहर पुलिया के पास घेराबंदी कर आरोपित को पकड़ा।

उसके कब्जे से 146 नग बहुमूल्य हीरे जैसे पत्थर बरामद किए गए, जिनका कुल वजन 16.17 ग्राम और शुद्ध वजन 13.49 ग्राम है। पुलिस ने मोबाइल फोन और नकदी सहित कुल 10 लाख 15 हजार 200 रुपये का मशरूका जब्त किया है।