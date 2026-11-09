दुर्ग में सार्वजनिक स्थान पर जुआ खेलते 4 गिरफ्तार, 7100 रुपये नकद और मोबाइल जब्त

नईदुनिया प्रतिनिधि, दुर्ग। सार्वजनिक स्थान पर ताशपत्ती से रुपये-पैसों का दांव लगाकर जुआ खेल रहे चार लोगों को सिटी कोतवाली पुलिस ने गिरफ्तार किया है। पुलिस ने आरोपितों के कब्जे और जुआ फड़ से 7100 रुपये नकद, ताशपत्ती की 52 पत्तियां और दो पुराने मोबाइल फोन जब्त किए हैं। जब्त संपत्ति की कुल अनुमानित कीमत 16,100 रुपये बताई गई है।
पुलिस से मिली जानकारी के अनुसार, सोमवार 9 नवंबर को सिटी कोतवाली पुलिस को मुखबिर से सूचना मिली थी कि दुर्ग के एक सार्वजनिक स्थान पर कुछ लोग ताशपत्ती से रुपये-पैसों का दांव लगाकर जुआ खेल रहे हैं। सूचना मिलते ही पुलिस टीम ने मौके पर पहुंचकर घेराबंदी की और जुआ खेल रहे चार लोगों को पकड़ लिया।
पुलिस ने आरोपितों की तलाशी और जुआ फड़ की जांच के दौरान 7100 रुपये नकद, ताशपत्ती की 52 पत्तियां और दो पुराने मोबाइल फोन बरामद किए। गिरफ्तार आरोपितों में सूरज सोनी (20 ) निवासी भाटापारा बघेरा, अरविन्द कुमार निर्मलकर (26 ) दीपक साहू (34 ) और सौरभ राजपूत (25 ) तीनों निवासी इंदिरा नगर बघेरा शामिल हैं।
मुखबिर की सूचना: सोमवार को सिटी कोतवाली पुलिस को सार्वजनिक स्थान पर जुआ खेले जाने की गुप्त सूचना मिली।
त्वरित घेराबंदी: पुलिस टीम ने तुरंत मौके पर पहुंचकर चारों तरफ से संदिग्धों को घेरा।
रंगे हाथों दबोचा: पुलिस ने जुआ खेल रहे चारों आरोपियों को मौके पर पकड़ लिया।
सामग्री जब्ती: तलाशी में नकदी, मोबाइल और ताशपत्ती जब्त कर आरोपियों पर कानूनी कार्रवाई की गई।
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