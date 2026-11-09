दुर्ग में सार्वजनिक स्थान पर जुआ खेलते 4 गिरफ्तार, 7100 रुपये नकद और मोबाइल जब्त

नईदुनिया प्रतिनिधि, दुर्ग। सार्वजनिक स्थान पर ताशपत्ती से रुपये-पैसों का दांव लगाकर जुआ खेल रहे चार लोगों को सिटी कोतवाली पुलिस ने गिरफ्तार किया है। पुलिस ने आरोपितों के कब्जे और जुआ फड़ से 7100 रुपये नकद, ताशपत्ती की 52 पत्तियां और दो पुराने मोबाइल फोन जब्त किए हैं। जब्त संपत्ति की कुल अनुमानित कीमत 16,100 रुपये बताई गई है।

पुलिस से मिली जानकारी के अनुसार, सोमवार 9 नवंबर को सिटी कोतवाली पुलिस को मुखबिर से सूचना मिली थी कि दुर्ग के एक सार्वजनिक स्थान पर कुछ लोग ताशपत्ती से रुपये-पैसों का दांव लगाकर जुआ खेल रहे हैं। सूचना मिलते ही पुलिस टीम ने मौके पर पहुंचकर घेराबंदी की और जुआ खेल रहे चार लोगों को पकड़ लिया।