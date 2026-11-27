नईदुनिया प्रतिनिधि,दुर्ग: पिकअप वाहन से बरामद चार करोड़ रुपये की नकद राशि को वापस लेने के लिए न्यायालय में प्रस्तुत सुपुर्दनामा आवेदन खारिज कर दिया गया है। शुक्रवार को मामले की सुनवाई के बाद न्यायालय ने आवेदन निरस्त करते हुए कहा कि प्रकरण गंभीर प्रकृति का है और इसकी जांच अभी जारी है। ऐसे में जांच पूरी होने से पहले जब्त राशि को आवेदक के सुपुर्द नहीं किया जा सकता।

उल्लेखनीय है कि खुर्सीपार पुलिस ने 25 अक्टूबर की रात करीब नौ बजे रायपुर-दुर्ग मुख्य मार्ग पर एक पिकअप वाहन क्रमांक सीजी 04 क्यूयू 5996 को रोककर तलाशी ली थी। पुलिस ने वाहन में बने चेंबर से चार करोड़ रुपये बरामद किए थे।वाहन में भावेश भाई डाभी और विष्णुदेव दुबे सवार थे।