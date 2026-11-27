नईदुनिया प्रतिनिधि, भिलाई। शहर के वार्ड क्रमांक-15 के पार्षद संतोष मौर्य को दूल्हे की तरह तैयार होकर घोड़े पर सवार देख लोग दंग रह गए। दरअसल नगर निगम भिलाई में करीब 3.15 करोड़ रुपये के पेवर ब्लॉक कार्यों में कथित अनियमितता की जांच और जिम्मेदार अधिकारियों से रिकवरी की कार्रवाई शुरू हो गई है। इससे उत्साहित वार्ड क्रमांक- 15 के पार्षद संतोष मौर्य शुक्रवार को घोड़े पर सवार होकर सामान्य सभा में शामिल होने निगम पहुंचे। उनका अंदाज बिल्कुल दूल्हे जैसा था। मौर्य ने कहा कि यह उनके लिए जनहित की जीत की खुशी है, इसलिए वे घोड़े पर सवार होकर निगम की सभा में शामिल होने पहुंचे हैं।

कलेक्टर से शिकायत के बाद हुई जांच पेवर ब्लॉक कार्यों में अनियमितता का मामला पार्षद संतोष मौर्य ने प्रमुखता से उठाया था। इसके बाद नेता प्रतिपक्ष भोजराज सिंह, संतोष मौर्य समेत अन्य पार्षदों ने मामले की शिकायत कलेक्टर से की थी। शिकायत को गंभीरता से लेते हुए कलेक्टर के निर्देश पर लोक निर्माण विभाग (पीडब्ल्यूडी) से मामले की जांच कराई गई। वहीं, नगर निगम प्रशासन ने भी विभागीय स्तर पर जांच की। जांच के दौरान अनियमितता पाए जाने पर अधिकारियों और संबंधित जिम्मेदारों से वसूली के आदेश जारी किए गए।