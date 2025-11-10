CG में 240 ग्राहकों की लोन राशि हड़पी, ESAF स्माल फायनेंस बैंक के छह कर्मचारी ₹85 लाख के गबन में गिरफ्तार

नईदुनिया प्रतिनिधि, दुर्ग: छत्तीसगढ़ के दुर्ग जिले के पुलगांव थाना क्षेत्र में ESAF स्माल फायनेंस बैंक शाखा के छह कर्मचारियों को 85 लाख रुपये गबन के आरोप में गिरफ्तार किया गया है। यह रकम बैंक के 240 ग्राहकों की लोन किस्तों से संबंधित थी, जिसे कर्मचारियों ने बैंक में जमा कराने के बजाय अपने पास रख लिया था।

ESAF बैंक के क्षेत्रीय प्रबंधक मोहित देशमुख ने थाना पुलगांव में रिपोर्ट दर्ज कराई। रिपोर्ट में बताया गया कि ग्राम चंदखुरी निवासी हिरन बाई साहू और अन्य 239 ग्राहकों ने बैंक लोन की किस्तें कर्मचारियों को दी थीं। लेकिन यह राशि बैंक में जमा नहीं हुई। जब बैंक प्रबंधन ने ग्राहकों से संपर्क किया, तो उन्होंने बताया कि उन्होंने अपनी किस्तें समय पर कर्मचारियों को दी थीं।

ESAF बैंक ने जांच की तो पाया कि कर्मचारियों ने 24 मई 2024 से 24 जून 2025 के बीच कुल ₹84,98,940 रुपये की रकम अपने निजी उपयोग में खर्च कर दी है। इसके बाद बैंक की शिकायत पर पुलगांव पुलिस ने आरोपितों के खिलाफ भारतीय दंड संहिता की धारा 420, 409 और 120-बी के तहत मामला दर्ज किया।

विवेचना के दौरान पुलिस ने पाया कि 240 ग्राहकों से ली गई लोन राशि टीका राम पाटले, आकाश नायक, अंकिता पाशवान, आर्या गोस्वामी, रेशमा वर्मा, ओमप्रकाश कोसरे और अन्य चार कर्मचारियों ने बैंक में जमा नहीं की।

गिरफ्तार किए गए छह कर्मचारी हैं —

1. टीकाराम पाटले (35) निवासी ग्राम लोरमी, जिला मुंगेली

2. आकाश नायक (30) निवासी ग्राम बसना, जिला महासमुंद

3. ओम प्रकाश कोसरे (21) निवासी बजरंग नगर, उरला

4. आर्या गोस्वामी (25) निवासी दल्लीराजहरा, जिला बालोद

5. रेशमा वर्मा (25) निवासी आदित्य नगर, दुर्ग

6. अंकिता पासवान (22) निवासी कोसा नगर, सुपेला

पुलिस का कहना है कि चार और आरोपी कर्मचारी अभी फरार हैं, जिनकी तलाश जारी है।

