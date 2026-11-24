नईदुनिया प्रतिनिधि, दुर्ग। जिले में दो अलग-अलग स्थानों पर आग लगने की घटनाएं सामने आई हैं। दोनों ही मामलों में अग्निशमन एवं आपातकालीन सेवा के कर्मचारियों ने तत्परता दिखाते हुए मौके पर पहुंचकर आग पर काबू पाया। समय रहते की गई कार्रवाई से आग को फैलने से रोक लिया गया, जिससे बड़ा हादसा टल गया और किसी प्रकार की जनहानि नहीं हुई।

गिरधारी नगर में घर के भीतर एलपीजी सिलेंडर में लगी आग पहली घटना सोमवार को मोहन नगर थाना क्षेत्र के गिरधारी नगर में हुई। यहां एक घर में रखे एलपीजी सिलेंडर में अचानक आग लग गई। सूचना मिलते ही अग्निशमन दल प्रभारी भगवती बंजारे अपनी टीम के साथ मौके पर पहुंचे। आग की गंभीरता को देखते हुए दमकल कर्मियों ने घर के भीतर प्रवेश कर जलते हुए सिलेंडर की आग बुझाई। इसके बाद सिलेंडर को सुरक्षित स्थान पर पहुंचाया और आसपास के क्षेत्र को भी सुरक्षित किया।