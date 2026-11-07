दुर्ग में स्मार्ट PDS से राशनकार्ड नंबर बदला, सर्वर ठप.. अनाज लेने के लिए बताना पड़ रहा आधार

नईदुनिया प्रतिनिधि, दुर्ग : सरकारी उचित मूल्य की दुकानों से खाद्यान्न लेने के लिए राशन कार्डधारियों ने इन दिनों आधार नंबर बताना पड़ रहा है। इस कारण कार्डधारियों को खाद्यान्न लेने में थोड़ी परेशानी हो रही है। दरअसल स्मार्ट पीडीएस के तहत सभी राशनकार्ड धारियों के राशनकार्ड का नंबर बदल गया है। उल्लेखनीय है कि स्मार्ट पीडीएस के तहत राज्य का डेटा सेंट्रल के सर्वर मेँ शिफ्ट किया गया है।

जिले में एपीएल और बीपीएल हितग्राहियों को मिलाकर राशन कार्डधारियों की संख्या करीब चार लाख से अधिक है। डेटा शिफ्ट होने के बाद भी खाद्यान्न वितरण के लिए पाश मशीन का सर्वर ठीक से काम नहीं कर रहा था। सर्वर डाउन होने की वजह से कार्डधारियों को नवंबर माह के खाद्यान्न का वितरण के लिए इंतजार भी करना पड़ा।