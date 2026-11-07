रायपुर में दीपावली और महावीर निर्वाण दिवस पर 8 नवंबर को मांस-मटन की बिक्री पर पूरी तरह रोक रहेगी, नियम तोड़ने पर होगी जब्ती

नईदुनिया प्रतिनिधि, रायपुर: राजधानी रायपुर में दीपावली यानी 8 नवंबर 2026 (रविवार) को मांस-मटन की बिक्री पूरी तरह से प्रतिबंधित रहेगी। भगवान महावीर निर्वाण दिवस के पावन अवसर पर रायपुर नगर निगम ने शहर सीमा के भीतर संचालित सभी मांस-मटन दुकानों, स्लाटर हाउस (पशुवध गृहों) और व्यावसायिक प्रतिष्ठानों को अनिवार्य रूप से बंद रखने का आधिकारिक आदेश जारी किया है। यह प्रतिबंध रायपुर नगर निगम के सभी जोनों और संपूर्ण सीमा क्षेत्र में प्रभावी ढंग से लागू रहेगा।

होटल-रेस्टोरेंट में भी नॉनवेज परोसने पर पूर्ण रोक

नगर निगम का यह प्रतिबंध केवल मीट-मटन की फुटकर दुकानों तक सीमित नहीं रहेगा, बल्कि शहर के सभी होटलों, रेस्टोरेंटों और अन्य व्यावसायिक परिसरों पर भी समान रूप से लागू होगा।

परोसने पर पाबंदी: आदेश के अनुसार 8 नवंबर को किसी भी होटल या रेस्टोरेंट में नॉनवेज पकाने, बेचने और ग्राहकों को परोसने पर पूरी तरह रोक रहेगी।

सख्ती से पालन का निर्देश: महापौर मीनल चौबे ने निगम के स्वास्थ्य विभाग और प्रशासनिक अधिकारियों को शासन के निर्देशों का कड़ाई से पालन कराने के स्पष्ट निर्देश दिए हैं।

उल्लंघन पर मौके पर जब्ती और होगी कानूनी कार्रवाई

नगर निगम प्रशासन ने कड़ी चेतावनी जारी करते हुए साफ किया है कि यदि 8 नवंबर को कोई दुकान, होटल, ढाबा या संस्थान मांस-मटन बेचते या परोसते हुए पाया गया, तो खाद्य सामग्री को मौके पर ही तुरंत जब्त कर लिया जाएगा।