CG में नया Ration Card बनवाने के लिए पोर्टल खुला, अब आधार कार्ड, बैंक अकाउंट, जाति प्रमाण पत्र स्कैन समेत ये जानकारियां देना जरूरी

नईदुनिया प्रतिनिधि, दुर्ग। नया राशन कार्ड बनवाने के लिए खाद्य विभाग का पोर्टल खुल गया है। कार्ड बनवाने अथवा पुराने कार्ड में संशोधन के लिए आवेदक को पोर्टल में ऑनलाइन आवेदन करना पड़ेगा। नया कार्ड बनवाने के लिए जारी प्रारूप में अलग-अलग करीब 40 बिंदुओं पर जानकारी मांगी जा रही है। आवेदक को अपना बैंक खाता नंबर, आधार नंबर और जाति प्रमाणपत्र भी स्कैन कर देना होगा। मांगे गए दस्तावेजों के अभाव में नया राशन कार्ड बनवाना मुश्किल हो जाएगा।

दो माह से बंद था पोर्टल जिले में नया राशन कार्ड बनाने का काम करीब दो माह से बंद था। जरूरतमंद लोग नया कार्ड बनवाने के लिए आवेदन नहीं कर पा रहे थे और न ही पुराने कार्ड में नाम, पता व अन्य तरह के संशोधन के लिए आवेदन कर पा रहे थे। लोग राशन कार्ड के लिए निगम व खाद्य विभाग कार्यालय का चक्कर काट रहे थे।