दुर्ग जिले के नौ गांवों समेत 25 क्षेत्रों में जमीन के खाता विभाजन और अंतरण की मिली अनुमति

नईदुनिया प्रतिनिधि, दुर्ग : जिले के 25 गांवों में जमीन के खाता विभाजन, अंतरण, व्यपवर्तन और खरीदी-बिक्री पर लगाया गया प्रतिबंध समाप्त कर दिया गया है। कलेक्टर अभिजीत सिंह ने परियोजना प्रबंधक, विद्युत रायपुर से प्राप्त पत्रों के आधार पर यह आदेश जारी किया है।

प्रतिबंध हटाने का आदेश तत्काल प्रभाव से लागू होगा। प्रशासन के अनुसार, ईस्ट-वेस्ट डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर (दानकुनी-सूरत) के प्रस्तावित अलाइनमेंट में आने वाली जमीनों की खरीदी-बिक्री और हस्तांतरण पर रोक लगाई गई थी। इसके लिए तीन जून पांच जून को प्रतिबंधात्मक आदेश जारी किए गए थे। अब संबंधित विभाग से मिले पत्रों के आधार पर इन प्रतिबंधों को समाप्त कर दिया गया है।