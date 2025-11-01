पीएम मोदी ने फोन कर ली तीजन बाई के स्वास्थ्य की जानकारी, प्रशासनिक अमला मिलने पहुंचा घर

नईदुनिया प्रतिनिधि,दुर्ग: छत्तीसगढ़ रजत महोत्सव के समारोह में शामिल होने आए प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने पद्म विभूषण से सम्मानित पंडवानी गायिका तीजन बाई के स्वास्थ्य के बारे में जानकारी ली। प्रधानमंत्री के सचिव ने तीजनबाई के छोटी बहन की बहू रेणु देशमुख से उनकी बात कराई। रेणु देशमुख ने बताया कि प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के साथ करीब एक मिनट 10 सेंकड तक उनकी बात हुई।
रेणु देशमुख ने बताया कि प्रधानमंत्री ने तीजन बाई का नाम लेते हुए उनके स्वास्थ्य के बारे में पूछा। इस पर रेणु ने पीएम को बताया कि उनका स्वास्थ्य खराब है। तबियत बहुत ज्यादा बिगड़ा हुआ है। शरीर में कमजोरी है खाने पीने में दिक्कत हो रही है। खिचड़ी का सूप बनाकर पिलाते हैं। इस पर पीएम ने संवेदना जताई।
रेणु ने बताया कि प्रधानमंत्री ने उनसे कहा कि वे राज्योत्सव पर रायपुर में आए हैं और तीजन बाई से मिलना चाहते थे लेकिन किसी कारण वश नहीं मिल पा रहा हूं। रेणु ने यह भी कहा कि बातचीत के दौरान प्रधानमंत्री ने यह भी कहा कि मेरे लायक कोई होगा तो बताना। इस पर रेणु देशमुख ने उनका आभार जताया।
तीजन बाई की बहू रेणु देशमुख ने मीडिया से चर्चा में कहा है कि मां (तीजन बाई) का स्वास्थ्य खराब होने के बाद परिवार को चलाने में दिक्कत हो रही है। उनके उपचार में भी पैसा लग रहा है। परिवार की आर्थिक स्थिति अच्छी नहीं है। उन्होंने कहा कि स्थिति को देखते हुए परिवार के किसी एक सदस्य को सरकारी नौकरी दिया जाना चाहिए।
वहीं प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी द्वारा पंडवानी गायिका और पद्म विभूषण श्रीमती तीजन बाई के स्वास्थ्य के संबंध में जानकारी लेने के बाद जिला प्रशासन व स्वास्थ्य विभाग का अमल हरकत में आया l कलेक्टर अभिजीत सिंह, सीएमएचओ डॉ. मनोज दानी सहित स्वास्थ्य विभाग का अमला गनियारी स्थित तीजन बाई के निवास पहुंचा और उसके स्वास्थ्य की जांच किए l तीजन बाई की स्थिति सामान्य बताई जा रही है l