मेरी खबरें
नईदुनिया ट्रेंडिंग

अपना राज्य चुनें

Top Cities
States
    Move to Naidunia APP

    Trending

    पीएम मोदी ने फोन कर ली तीजन बाई के स्वास्थ्य की जानकारी, प्रशासनिक अमला मिलने पहुंचा घर

    छत्तीसगढ़ रजत महोत्सव कार्यक्रम के लिए रायपुर पहुंचे प्रधानमंत्री ने पंडवानी गायिका तिजन बाई के स्वास्थ्य की जानकारी ली। उन्होंने तिजन बाई की बहु से बातकर उनका हालचाल जाना। वहीं प्रधानमंत्री के जिक्र करने के बाद दुर्ग जिले का प्रशासनिक अमला हरकत में आया। तिजन बाई से मिलने कलेक्टर और अन्य प्रशानिक अमला उनके घर पहुंचा।

    By Mahendra Kumar Sahu
    Edited By: Roman Tiwari
    Publish Date: Sat, 01 Nov 2025 02:14:46 PM (IST)
    Updated Date: Sat, 01 Nov 2025 02:29:40 PM (IST)
    पीएम मोदी ने फोन कर ली तीजन बाई के स्वास्थ्य की जानकारी, प्रशासनिक अमला मिलने पहुंचा घर
    प्रधानमंत्री ने तिजन बाई के स्वास्थ्य की जानकारी ली

    नईदुनिया प्रतिनिधि,दुर्ग: छत्तीसगढ़ रजत महोत्सव के समारोह में शामिल होने आए प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने पद्म विभूषण से सम्मानित पंडवानी गायिका तीजन बाई के स्वास्थ्य के बारे में जानकारी ली। प्रधानमंत्री के सचिव ने तीजनबाई के छोटी बहन की बहू रेणु देशमुख से उनकी बात कराई। रेणु देशमुख ने बताया कि प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के साथ करीब एक मिनट 10 सेंकड तक उनकी बात हुई।

    रेणु देशमुख ने बताया कि प्रधानमंत्री ने तीजन बाई का नाम लेते हुए उनके स्वास्थ्य के बारे में पूछा। इस पर रेणु ने पीएम को बताया कि उनका स्वास्थ्य खराब है। तबियत बहुत ज्यादा बिगड़ा हुआ है। शरीर में कमजोरी है खाने पीने में दिक्कत हो रही है। खिचड़ी का सूप बनाकर पिलाते हैं। इस पर पीएम ने संवेदना जताई।


    रेणु ने बताया कि प्रधानमंत्री ने उनसे कहा कि वे राज्योत्सव पर रायपुर में आए हैं और तीजन बाई से मिलना चाहते थे लेकिन किसी कारण वश नहीं मिल पा रहा हूं। रेणु ने यह भी कहा कि बातचीत के दौरान प्रधानमंत्री ने यह भी कहा कि मेरे लायक कोई होगा तो बताना। इस पर रेणु देशमुख ने उनका आभार जताया।

    परिवार के एक सदस्य को मिले सरकारी नौकरी

    तीजन बाई की बहू रेणु देशमुख ने मीडिया से चर्चा में कहा है कि मां (तीजन बाई) का स्वास्थ्य खराब होने के बाद परिवार को चलाने में दिक्कत हो रही है। उनके उपचार में भी पैसा लग रहा है। परिवार की आर्थिक स्थिति अच्छी नहीं है। उन्होंने कहा कि स्थिति को देखते हुए परिवार के किसी एक सदस्य को सरकारी नौकरी दिया जाना चाहिए।

    यह भी पढ़ें- 'विकसित भारत के निर्माण में छत्तीसगढ़ की अहम भूमिका', प्रधानमंत्री मोदी ने नई विधानसभा के लोकार्पण पर विरासत और विकास के समन्वय पर जोर दिया

    हरकत में आया प्रशासनिक अमला

    वहीं प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी द्वारा पंडवानी गायिका और पद्म विभूषण श्रीमती तीजन बाई के स्वास्थ्य के संबंध में जानकारी लेने के बाद जिला प्रशासन व स्वास्थ्य विभाग का अमल हरकत में आया l कलेक्टर अभिजीत सिंह, सीएमएचओ डॉ. मनोज दानी सहित स्वास्थ्य विभाग का अमला गनियारी स्थित तीजन बाई के निवास पहुंचा और उसके स्वास्थ्य की जांच किए l तीजन बाई की स्थिति सामान्य बताई जा रही है l

    pixelcheck
    This website uses cookie or similar technologies, to enhance your browsing experience and provide personalised recommendations. By continuing to use our website, you agree to our Privacy Policy and Cookie Policy.