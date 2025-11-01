पीएम मोदी ने फोन कर ली तीजन बाई के स्वास्थ्य की जानकारी, प्रशासनिक अमला मिलने पहुंचा घर

नईदुनिया प्रतिनिधि,दुर्ग: छत्तीसगढ़ रजत महोत्सव के समारोह में शामिल होने आए प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने पद्म विभूषण से सम्मानित पंडवानी गायिका तीजन बाई के स्वास्थ्य के बारे में जानकारी ली। प्रधानमंत्री के सचिव ने तीजनबाई के छोटी बहन की बहू रेणु देशमुख से उनकी बात कराई। रेणु देशमुख ने बताया कि प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के साथ करीब एक मिनट 10 सेंकड तक उनकी बात हुई।

रेणु देशमुख ने बताया कि प्रधानमंत्री ने तीजन बाई का नाम लेते हुए उनके स्वास्थ्य के बारे में पूछा। इस पर रेणु ने पीएम को बताया कि उनका स्वास्थ्य खराब है। तबियत बहुत ज्यादा बिगड़ा हुआ है। शरीर में कमजोरी है खाने पीने में दिक्कत हो रही है। खिचड़ी का सूप बनाकर पिलाते हैं। इस पर पीएम ने संवेदना जताई।