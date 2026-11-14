बहन ने सिलबट्टे के लोढ़े से की भाई की हत्या, गिरफ्तार, शराब सेवन कर आए दिन घरेलू विवाद करने से थी परेशान

नईदुनिया प्रतिनिधि, दुर्ग: उतई थाना क्षेत्र के ग्राम गोडपेंडरी में 40 वर्षीय व्यक्ति की संदिग्ध परिस्थितियों में हुई मौत के मामले में पुलिस ने हत्या का राजफाश किया है। मृतक की हत्या किसी और ने नहीं, बल्कि उसकी सगी बहन ने की थी। शराब पीने और आए दिन होने वाले घरेलू विवाद से परेशान होकर बहन ने सोते समय सिलबट्टे के लोढ़े से भाई के सिर पर वार कर दिया, जिससे उसकी मौके पर ही मौत हो गई। पुलिस ने घटना के चंद घंटे के भीतर आरोपित बहन को गिरफ्तार कर लिया।

पुलिस से प्राप्त जानकारी के मुताबिक मृतक की पहचान धर्मेंद्र पाल (40 ) के रूप में हुई है। वह रोजी-मजदूरी कर परिवार का जीवनयापन करता था। शुक्रवार को उसकी बहन ने कमरे में बिस्तर पर उसे अचेत अवस्था में पड़ा देखा। पास जाकर देखने पर उसकी आंख के पास चोट के निशान और खून दिखाई दिया। इसके बाद स्वजनों को सूचना दी गई। घटनास्थल पर भी खून बिखरा मिला था।