दुर्ग जिला न्यायालय भवन को बम से उड़ाने की धमकी, पुलिस की सुरक्षा जांच

दुर्ग, नईदुनिया प्रतिनिधि। जिला न्यायालय दुर्ग स्थित न्यायालय भवन को बम से उड़ाने की धमकी दी गई है। यह धमकी ईमेल के माध्यम से मिला है। न्यायालय भवन को बम से उड़ाने की धमकी मिलने के बाद पुलिस प्रशासन सतर्क हो गया है।

अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक शहर सुखनंदन राठौर सहित पुलिस के आला अधिकारी दल बल के साथ न्यायालय भवन की सुरक्षा की जांच करने पहुंचे। मेटल डिटेक्टर और रेडियर से भवन की सुरक्षा जांच की गई। सुरक्षा के लिए डाग स्क्वाड की भी मदद ली गई। पुलिस द्वारा जिला न्यायालय के पुराने और नए भवन दोनों में सुरक्षा की जांच की गई। सुरक्षा जांचने अमला सुबह 10 बजे से न्यायालय पहुंच गया।