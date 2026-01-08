मेरी खबरें
नईदुनिया ट्रेंडिंग

अपना राज्य चुनें

Top Cities
States
    Move to Naidunia APP

    Trending

    दुर्ग जिला न्यायालय भवन को बम से उड़ाने की धमकी, पुलिस की सुरक्षा जांच

    दुर्ग जिला न्यायालय भवन को ईमेल के जरिए बम से उड़ाने की धमकी मिली है। इसके बाद पुलिस प्रशासन अलर्ट हो गया। पुलिस अधिकारियों ने डाग स्क्वाड, मेटल डिटेक ...और पढ़ें

    By Mahendra Kumar SahuEdited By: Anurag Mishra
    Publish Date: Thu, 08 Jan 2026 02:10:12 PM (IST)Updated Date: Thu, 08 Jan 2026 02:10:12 PM (IST)
    दुर्ग जिला न्यायालय भवन को बम से उड़ाने की धमकी, पुलिस की सुरक्षा जांच
    जिला न्यायालय दुर्ग के भवन को बम से उड़ाने की धमकी दी। (फोटो- नईदुनिया प्रतिनिधि)

    HighLights

    1. जिला न्यायालय दुर्ग को ईमेल से बम धमकी मिली
    2. धमकी मिलते ही पुलिस प्रशासन हुआ पूरी तरह सतर्क
    3. डाग स्क्वाड और मेटल डिटेक्टर से जांच

    दुर्ग, नईदुनिया प्रतिनिधि। जिला न्यायालय दुर्ग स्थित न्यायालय भवन को बम से उड़ाने की धमकी दी गई है। यह धमकी ईमेल के माध्यम से मिला है। न्यायालय भवन को बम से उड़ाने की धमकी मिलने के बाद पुलिस प्रशासन सतर्क हो गया है।

    अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक शहर सुखनंदन राठौर सहित पुलिस के आला अधिकारी दल बल के साथ न्यायालय भवन की सुरक्षा की जांच करने पहुंचे। मेटल डिटेक्टर और रेडियर से भवन की सुरक्षा जांच की गई। सुरक्षा के लिए डाग स्क्वाड की भी मदद ली गई। पुलिस द्वारा जिला न्यायालय के पुराने और नए भवन दोनों में सुरक्षा की जांच की गई। सुरक्षा जांचने अमला सुबह 10 बजे से न्यायालय पहुंच गया।


    जिला अधिवक्ता संघ दुर्ग के सचिव रविशंकर सिंह ने बताया कि न्यायालय भवन को बम से उड़ाने की धमकी मिलने की बारे में संघ के सदस्यों को भी अवगत करा दिया गया है।

    pixelcheck
    This website uses cookie or similar technologies, to enhance your browsing experience and provide personalised recommendations. By continuing to use our website, you agree to our Privacy Policy and Cookie Policy.