    By Digital DeskEdited By: Navodit Saktawat
    Publish Date: Tue, 06 Jan 2026 06:38:31 PM (IST)Updated Date: Tue, 06 Jan 2026 06:42:08 PM (IST)
    दुर्ग में रिश्वत लेते वीडियो वायरल,विभाग ने थमाया नोटिस लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग का मामला
    दुर्ग में सामने आया रिश्‍वत का मामला।

    नईदुनिया प्रतिनिधि,दुर्ग। जल जीवन मिशन के तहत किए गए काम का बिल पास कराए जाने के मामले में लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग के अधिकारी द्वारा कथित रूप से रिश्वत लिए जाने का मामला सामने आया है। सोशल मीडिया पर इस तरह का वीडियो वायरल होने के बाद विभाग ने मामले को संज्ञान में लिया है। पीएचई के कार्यपालन अभियंता ने संबंधित अधिकारी को नोटिस जारी कर तीन दिन में अपना पक्ष रखने कहा है।

    जल जीवन मिशन के तहत पाटन ब्लाक के ग्राम घुघवा में वर्ष 2022 में टंकी निर्माण के साथ-साथ घरों में पानी पहुंचाने के लिए पाइपलाइन बिछाने और नल कनेक्शन देने का काम किया गया है।

    यह काम 53 लाख रुपये का था। उक्त काम का बकाया बिल पास कराने के नाम पर लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग में पदस्थ पाटन प्रभारी और सहायक अभियंता मोहम्मद अलाउदीन पर काम करने वाले ठेकेदार से पैसे मांगने का आरोप लग रहा है। उक्त आशय का एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ है। वायरल वीडियो में पैसे की बात हो रही है। एक ठेकदार उन्हें पैसे दे रहा है।


    वीडियो वायरल होने के बाद सहायक अभियंता मोहम्मद अलाउदीन को नोटिस जारी किया गया है। उन्हें तीन दिन में जवाब प्रस्तुत करने कहा गया है। जवाब आने के बाद ही आगे की कार्रवाई की जाएगी। वीडियो अगस्त 2023 का बताया जा रहा है,उस समय मेरी पदस्थापना नहीं थी।

    उत्कर्ष पांडेय,कार्यपालन अभियंता, लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग दुर्ग

