चार करोड़ रुपये का मालिक कौन? पिकअप वाहन से जब्त नकदी के सुपुर्दनामा आवेदन पर अब 20 को होगी सुनवाई

नईदुनिया प्रतिनिधि, दुर्ग: खुर्सीपार थाना क्षेत्र में पुलिस द्वारा जब्त की गई चार करोड़ रुपये की नकदी के सुपुर्दनामे को लेकर आवेदक द्वारा लगाए गए आवेदन पर अब 20 नवंबर को सुनवाई होगी। इसके पहले 12 नवंबर को सुनवाई की तिथि निर्धारित थी।

उल्लेखनीय है कि 25 अक्टूबर की रात करीब नौ बजे खुर्सीपार पुलिस ने रायपुर-दुर्ग मुख्य मार्ग पर पिकअप वाहन क्रमांक सीजी 04 क्यूयू 5996 को रोककर तलाशी ली थी। इस दौरान वाहन से चार करोड़ रुपये नकद बरामद हुए थे। वाहन में मौजूद भावेश भाई डाभी और विष्णुदेव दुबे से पूछताछ के दौरान रकम के संबंध में संतोषजनक दस्तावेज नहीं मिलने पर पुलिस ने बीएनएस की धारा 106 के तहत राशि जब्त कर जांच के लिए आयकर विभाग को सौंप दी थी।