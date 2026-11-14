ओडिशा के रास्ते रायपुर में नशे की बड़ी खेप खपाने की फिराक में थे तस्कर, पुलिस ने चार को दबोचा

नईदुनिया प्रतिनिधि, रायपुर : राजधानी में गांजा बेचने की फिराक में घूम रहे चार आरोपितों को पुलिस ने दो अलग-अलग कार्रवाई में गिरफ्तार किया है। गिरफ्तार आरोपितों में ओडिशा के बलांगीर जिले का रहने वाला राधाकांत राणा भी शामिल है। पुलिस ने आरोपितों के कब्जे से कुल 4.395 किलोग्राम गांजा और तस्करी में इस्तेमाल की जा रही मोटरसाइकिल जब्त की है।

पहली कार्रवाई में एंटी नारकोटिक टास्क फोर्स और तेलीबांधा पुलिस की संयुक्त टीम ने रिंग रोड नंबर-एक स्थित मुक्तिधाम के पास से गणेश राम पटेल (55) और शेरा कुल्हरिया (30), निवासी सुभाष नगर देवारपारा, तेलीबांधा को पकड़ा। पुलिस को सूचना मिली थी कि दोनों गांजा लेकर बिक्री के लिए ग्राहक तलाश रहे हैं।