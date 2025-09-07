मेरी खबरें
    अंधविश्वास : प्रिंसिपल रूम के बाहर मरा पक्षी रखकर जादू-टोना, इधर दहशत में शिक्षकों ने बैगा बुलाकर करवाई झाड़-फूंक

    दुर्ग जिले के हायर सेकेंडरी स्कूल बोरसी में अज्ञात लोगों ने प्रिंसिपल के कमरे के बाहर जादू-टोना जैसा करके रख दिया था। जिससे इलाके में सनसनी फैल गई। किसी ने प्रचार्य कक्ष के बाहर खून से सनी मरी हुई पक्षी, सिंदूर लगा हुआ नींबू आदि रख दिया था। पुलिस मामले की जांच कर रही है।

    By Chandrakant Srivastava
    Edited By: Roman Tiwari
    Publish Date: Sun, 07 Sep 2025 01:12:43 PM (IST)
    Updated Date: Sun, 07 Sep 2025 01:57:38 PM (IST)
    1. स्कूल में प्रिंसिपल कक्ष के बाहर टोटका, शिक्षक व ग्रामीणों ने बुलाया बैगा
    2. शिकायत के बाद अज्ञात की तलाश में लगी पुलिस, अब तक नहीं मिला सुराग
    3. खून से लथपथ कोयल पक्षी और सिंदूर से रंगा नीबू और काली लकीरें बनाई

    नईदुनिया प्रतिनिधि, दुर्ग: शासकीय हायर सेकेंडरी स्कूल बोरसी में अज्ञात लोगों ने टोटका कर दिया। बकायदा प्राचार्य कक्ष के सामने दरवाजे पर तंत्र-मंत्र की आड़ी तिरछी रेखाएं खिंची हुई थी. वहीं उस पर खून से लथपथ कोयल पक्षी और सिंदूर से रंगा नीबू पड़ा हुआ था। इसकी जानकारी लगने ही स्कूल का स्टॉफ व बच्चे दहशत में आ गए।

    कुछ लोगों के कहने पर आनन फानन में बैगा को बुलाया गया और झाड़ फूंक कराया गया। मामले की शिकायत पुलिस में की गई है परन्तु स्कूल में इस तरह की हरकत करने वाले का अब तक सुराग नहीं मिल पाया है। पद्मनाभपुर पुलिस आसपास के घरों में लगे सीसीटीवी की फुटेज जुटा रही है।

    घटना शुक्रवार की है। दुर्ग नगर निगम के अंतर्गत वार्ड बोरसी के पार्षद गुलशन साहू ने बताया कि स्कूल के प्राचार्य संगीता चौधरी के कक्ष के सामने तंत्र-मंत्र जैसे किया गया था। स्कूल की प्राचार्य ने मुझे फोन पर इसकी सूचना दी। घटना की जानकारी मिलते ही मैं वहां पर पहुंचा। इसके बाद पुलिस को भी जानकारी दी गई।

    गांव वालों ने भी बुला लिया बैगा

    गुलशन ने बताया कि प्राचार्य कक्ष के दरवाजा के सामने ही पक्षी को मार कर रख दिया गया था। सार कुछ ऐसा रचा गया था कि अंधविश्वास के तहत टोटका किया गया हो। पुलिस जवानों ने तस्वीर खींची इसके बाद उनके सामने में ही सफाई कराई गई। घटना की जानकारी लगते ही गांव वाले भी पहुंच गए थे। इसके बाद कुछ देर तक के लिए दहशत की स्थिति भी बन गई थी परन्तु बाद में सब कुछ सामान्य हो गया। गांव के ही कुछ लोगों ने बैगा गुनिया को बुलाया और पूजा भी कराई।

    स्कूल परिसर में नहीं है CCTV कैमरा

    वार्ड पार्षद व ग्रामीणों का कहना है कि स्कूल परिसर के आसपास सुरक्षा के पर्याप्त उपाय नहीं हैं। स्कूल परिसर में सीसीटीवी कैमरा भी नहीं लगााया गया है। जबकि इस विषय को लेकर बीईओ और जिलाशिक्षा अधिकारी को घटना के बाद गंभीरता से लेते हुए पहल करने की मांग ग्रामीणों के द्वारा की गई है। ग्रामीणों ने कहा कि स्कूल परिसर के आसपास शाम काे असमाजिक तत्व सक्रिय रहते हैं। उन्हीं के द्वारा इस तरह की हरकत की गई होगी।

    फिलहाल मामले में शिकायत के अधार पर पद्मनाभपुर पुलिस असमाजिक तत्वों पर नजर रखते हुए स्कूल परिसर के आसपास घरों में लगे सीसीटीवी कैमरा से फुटेज जुटा रही है। वहीं स्कूल के आसपास शाम के समय सक्रियता भी अधिक कर दी है।

    शरारती तत्वों की हरकत

    -गांव में ही रहने वाले असमाजिक व शरारती तत्वों ने इस तरह की घटना की है। बच्चों और शिक्षकों को डराने का प्रयास किया गया। असमाजिक तत्वों के खिलाफ शिकायत की गई है।

    -राजेश्वरी चन्द्राकर, विकासखंड शिक्षा अधिकारी (बीईओ)

