अंधविश्वास : प्रिंसिपल रूम के बाहर मरा पक्षी रखकर जादू-टोना, इधर दहशत में शिक्षकों ने बैगा बुलाकर करवाई झाड़-फूंक

नईदुनिया प्रतिनिधि, दुर्ग: शासकीय हायर सेकेंडरी स्कूल बोरसी में अज्ञात लोगों ने टोटका कर दिया। बकायदा प्राचार्य कक्ष के सामने दरवाजे पर तंत्र-मंत्र की आड़ी तिरछी रेखाएं खिंची हुई थी. वहीं उस पर खून से लथपथ कोयल पक्षी और सिंदूर से रंगा नीबू पड़ा हुआ था। इसकी जानकारी लगने ही स्कूल का स्टॉफ व बच्चे दहशत में आ गए।

कुछ लोगों के कहने पर आनन फानन में बैगा को बुलाया गया और झाड़ फूंक कराया गया। मामले की शिकायत पुलिस में की गई है परन्तु स्कूल में इस तरह की हरकत करने वाले का अब तक सुराग नहीं मिल पाया है। पद्मनाभपुर पुलिस आसपास के घरों में लगे सीसीटीवी की फुटेज जुटा रही है।

घटना शुक्रवार की है। दुर्ग नगर निगम के अंतर्गत वार्ड बोरसी के पार्षद गुलशन साहू ने बताया कि स्कूल के प्राचार्य संगीता चौधरी के कक्ष के सामने तंत्र-मंत्र जैसे किया गया था। स्कूल की प्राचार्य ने मुझे फोन पर इसकी सूचना दी। घटना की जानकारी मिलते ही मैं वहां पर पहुंचा। इसके बाद पुलिस को भी जानकारी दी गई। गांव वालों ने भी बुला लिया बैगा गुलशन ने बताया कि प्राचार्य कक्ष के दरवाजा के सामने ही पक्षी को मार कर रख दिया गया था। सार कुछ ऐसा रचा गया था कि अंधविश्वास के तहत टोटका किया गया हो। पुलिस जवानों ने तस्वीर खींची इसके बाद उनके सामने में ही सफाई कराई गई। घटना की जानकारी लगते ही गांव वाले भी पहुंच गए थे। इसके बाद कुछ देर तक के लिए दहशत की स्थिति भी बन गई थी परन्तु बाद में सब कुछ सामान्य हो गया। गांव के ही कुछ लोगों ने बैगा गुनिया को बुलाया और पूजा भी कराई।