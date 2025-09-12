Gariyaband Encounter: 10 माओवादियों के शव ढोना जवानों के लिए बनी चुनौती, लाशों को करना पड़ा Airlift, देखिए लिस्ट
गरियाबंद के मटाल पहाड़ियों में गुरुवार को हुई मुठभेड़ में 10 बड़े माओवादी मारे गए। इन माओवादियों के शवों को जिला मुख्यालय तक पहुंचा जवानों के लिए बड़ी समस्या बन गया। रास्ता दुर्गम होने के कारण माओवादियों के शवों को हेलीकॉप्टर से एयरलिफ्ट करना पड़ा। इन पर तीन राज्यों ने मिलाकर कुल 3 करोड़ 4 लाख रुपए का इनाम था।
HighLights
- 10 माओवादियों पर तीन राज्यों में था 3 करोड़ 4 लाख का इनाम
- माओवादियों के शवों का करना पड़ा हेलीकॉप्टर से एयरलिफ्ट
- मुठभेड़ स्थल से भारी मात्रा में गोला-बारूद और हथियार बरामद
नईदुनिया प्रतिनिधि, गरियाबंद: जिले की मटाल पहाड़ियों में गुरुवार को हुई मुठभेड़ के बाद शुक्रवार सुबह जवानों के सामने सबसे कठिन काम था 10 माओवादियों के शवों को दुर्गम पहाड़ियों से निकालकर गरियाबंद मुख्यालय तक पहुंचाना। हालात को देखते हुए मौके पर दो चॉपर बुलाए गए और शवों को एयरलिफ्ट कराया गया। इन सभी पर तीन राज्यों ने मिलाकर कुल 3 करोड़ 4 लाख रुपए का इनाम घोषित कर रखा था।
माओवादियों को की इनामी सूची
- मनोज बालकृष्णन भास्कर – केंद्रीय कमेटी सदस्य, इनाम: छत्तीसगढ़ 1 करोड़, ओडिशा 25 लाख, आंध्र 25 लाख = 1.50 करोड़
- प्रमोद उर्फ पांडु – ओडिशा राज्य कमेटी सदस्य, इनाम: छत्तीसगढ़ 25 लाख, ओडिशा 20 लाख, आंध्र 20 लाख = 65 लाख
- विमल उर्फ मगन्ना – टेक्निकल टीम प्रभारी, इनाम: छत्तीसगढ़ 8 लाख, ओडिशा 5 लाख, आंध्र 5 लाख = 18 लाख
- नंदे उर्फ मंजू (विक्रम की पत्नी) – एससीएम, इनाम: छत्तीसगढ़ 5 लाख, ओडिशा 4 लाख, आंध्र 4 लाख = 13 लाख
- उमेश पिता सुकून – एसी, इनाम: छत्तीसगढ़ 5 लाख, ओडिशा 5 लाख, आंध्र 4 लाख = 14 लाख
- रंजीता पति डमरू – एसीएम, इनाम: छत्तीसगढ़ 5 लाख, ओडिशा 4 लाख, आंध्र 4 लाख = 13 लाख
- अंजलि पति कृष्णा – टेक्निकल टीम एसीएम, इनाम: छत्तीसगढ़ 5 लाख, ओडिशा 4 लाख, आंध्र 4 लाख = 13 लाख
- सिंधु – टेक्निकल टीम एसीएम, इनाम: छत्तीसगढ़ 5 लाख, ओडिशा 4 लाख, आंध्र 4 लाख = 13 लाख
- आरती (उषा की गार्ड) – पीएम, इनाम: छत्तीसगढ़ 1 लाख, ओडिशा 1 लाख, आंध्र 1 लाख = 3 लाख
- समीर – पीएम, इनाम: छत्तीसगढ़ 1 लाख, ओडिशा 1 लाख, आंध्र 1 लाख = 3 लाख
माओवादियों में 4 महिलाएं
इनमें 6 पुरुष और 4 महिलाएं थीं। खास बात यह है कि तकनीकी टीम से जुड़े कई माओवादी भी मारे गए हैं, जो आइईडी और हथियारों की सप्लाई के लिए जिम्मेदार थे। ऑपरेशन में मिली सफलता और बाकी खतरा स्थानीय सूत्र बताते हैं कि शवों को दोपहर तक लाया गाय, जिसके बाद शिनाख्त कर रायपुर भेजा जाएगा।
बढ़ सकती है मृकतों की संख्या
इस बीच, इलाके में सुरक्षा बलों ने कई आइईडी को निष्क्रिय किया और माओवादियों के ठिकानों से हथियारों से भरा बॉक्स भी जब्त किया है। ऑपरेशन के दौरान भाग रहे अन्य 5 माओवादियों को भी कोबरा बटालियन ने घेर लिया था। ऐसे में सुरक्षा एजेंसियां इस संभावना से इनकार नहीं कर रही हैं कि मृतकों की संख्या और भी बढ़ सकती है।
इस पूरी मुठभेड़ के दौरान रायपुर आईजी अमरेश मिश्रा गरियाबंद में कल रात से डटे हुए हैं और पूरे आपरेशन की पल-पल की जानकारी ले रहे हैं।
हथियारों का जखीरा बरामद
मुठभेड़ स्थल से भारी मात्रा में गोला-बारूद और हथियार भी बरामद किए गए हैं। सुरक्षा एजेंसियों का मानना है कि इन 10 बड़े चेहरों के ढेर हो जाने के बाद नक्सलियों की तकनीकी और महिला विंग को सबसे बड़ा नुकसान पहुंचा है।