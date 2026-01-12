मेरी खबरें
    गरियाबंद ओपेरा डांस कांड... 14 सदस्य गिरफ्तार, एसडीएम के खिलाफ जांच शुरू और 3 पुलिसकर्मी सस्पेंड

    नईदुनिया प्रतिनिधि, गरियाबंद। जिले में सार्वजनिक स्थल पर अश्लील कार्यक्रम आयोजित करने के मामले में प्रशासन और पुलिस ने कड़ी कार्रवाई शुरू कर दी है। पुलिस ने इस मामले में तत्परता दिखाते हुए आयोजन समिति से जुड़े कुल 14 लोगों को गिरफ्तार कर लिया है।

    इन लोगों को किया गया गिरफ्तार

    पकड़े गए आरोपितों में 31 वर्षीय देवेंद्र राजपूत, 21 वर्षीय गोविंद देवांगन, 38 वर्षीय नरेंद्र साहू, 53 वर्षीय हसन खान, 50 वर्षीय हरदयाल नागेश, 40 वर्षीय मुकेश अग्रवाल, 27 वर्षीय लाल कृष्ण कश्यप, 36 वर्षीय राजेश कश्यप, 24 वर्षीय सचिन कश्यप, 50 वर्षीय लीलाधर साहू, 38 वर्षीय ललित कौशिक, 32 वर्षीय विकास यादव, 40 वर्षीय जम्बूधर और 25 वर्षीय उमेश यादव शामिल हैं। इन सभी आरोपितों के खिलाफ शांति भंग करने की धाराओं के साथ-साथ सार्वजनिक स्थलों पर अश्लीलता फैलाने के गंभीर प्रविधानों के तहत मामला दर्ज किया गया है।


    एसडीएम के खिलाफ उच्च स्तरीय जांच शुरू

    इस पूरे प्रकरण की गंभीरता को देखते हुए पुलिस विभाग ने पहले ही लापरवाही के आरोप में तीन पुलिसकर्मियों को निलंबित कर दिया है। वहीं, प्रशासनिक स्तर पर भी इस मामले की आंच पहुंच चुकी है। मैनपुर एसडीएम तुलसी दास मरकाम की भूमिका को लेकर भी सवाल उठ रहे हैं, जिनके खिलाफ आज से उच्च स्तरीय जांच शुरू की जा रही है। गिरफ्तार किए गए सभी 14 आरोपितों को पुलिस द्वारा देवभोग एसडीएम कोर्ट में पेश किया जाएगा। प्रशासन ने स्पष्ट किया है कि सामाजिक मर्यादाओं का उल्लंघन करने वाले किसी भी आयोजन को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा और भविष्य में ऐसी घटनाओं को रोकने के लिए सख्त निगरानी रखी जा रही है।

