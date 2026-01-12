गरियाबंद ओपेरा डांस कांड... 14 सदस्य गिरफ्तार, एसडीएम के खिलाफ जांच शुरू और 3 पुलिसकर्मी सस्पेंड

नईदुनिया प्रतिनिधि, गरियाबंद। जिले में सार्वजनिक स्थल पर अश्लील कार्यक्रम आयोजित करने के मामले में प्रशासन और पुलिस ने कड़ी कार्रवाई शुरू कर दी है। पुलिस ने इस मामले में तत्परता दिखाते हुए आयोजन समिति से जुड़े कुल 14 लोगों को गिरफ्तार कर लिया है।

इन लोगों को किया गया गिरफ्तार पकड़े गए आरोपितों में 31 वर्षीय देवेंद्र राजपूत, 21 वर्षीय गोविंद देवांगन, 38 वर्षीय नरेंद्र साहू, 53 वर्षीय हसन खान, 50 वर्षीय हरदयाल नागेश, 40 वर्षीय मुकेश अग्रवाल, 27 वर्षीय लाल कृष्ण कश्यप, 36 वर्षीय राजेश कश्यप, 24 वर्षीय सचिन कश्यप, 50 वर्षीय लीलाधर साहू, 38 वर्षीय ललित कौशिक, 32 वर्षीय विकास यादव, 40 वर्षीय जम्बूधर और 25 वर्षीय उमेश यादव शामिल हैं। इन सभी आरोपितों के खिलाफ शांति भंग करने की धाराओं के साथ-साथ सार्वजनिक स्थलों पर अश्लीलता फैलाने के गंभीर प्रविधानों के तहत मामला दर्ज किया गया है।