मेरी खबरें
नईदुनिया ट्रेंडिंग

अपना राज्य चुनें

Top Cities
States
    Move to Naidunia APP

    Trending

    नक्सल विरोधी अभियान में E-30 टीम ने दिखाया दम, मैनपुर जंगल से AK-47 और 12 बोर हथियारों की बड़ी बरामदगी

    गरियाबंद पुलिस ने मैनपुर के शोभा थाना अंतर्गत ग्राम रक्शापथरा जंगल से नक्सलियों का AK-47 और 12 बोर हथियार बरामद किया। यह सफलता आत्मसमर्पित नक्सलियों क ...और पढ़ें

    By Digital DeskEdited By: Akash Sharma
    Publish Date: Tue, 20 Jan 2026 09:09:22 PM (IST)Updated Date: Tue, 20 Jan 2026 09:09:22 PM (IST)
    नक्सल विरोधी अभियान में E-30 टीम ने दिखाया दम, मैनपुर जंगल से AK-47 और 12 बोर हथियारों की बड़ी बरामदगी
    मैनपुर जंगल से AK-47 और 12 बोर हथियार बरामद

    HighLights

    1. E-30 टीम और बीडीएस टीम की संयुक्त सफलता
    2. DGN डिवीजन के नक्सलियों के छिपे हथियार बरामद
    3. क्षेत्र में नक्सल विरोधी अभियान और गश्त जारी

    नईदुनिया प्रतिनिधि, मैनपुर: गरियाबंद जिले में नक्सल विरोधी अभियान को नई सफलता मिली है। मैनपुर के शोभा थाना क्षेत्र के ग्राम रक्शापथरा जंगल से पुलिस ने नक्सलियों का AK-47 राइफल और 12 बोर हथियार बरामद किए हैं। यह बरामदगी रविवार को आत्मसमर्पण करने वाले 9 नक्सलियों की निशानदेही पर हुई। पुलिस ने इसे नक्सल विरोधी अभियान में अहम उपलब्धि बताया है और क्षेत्र में गश्त व सर्च अभियान जारी रखने का भरोसा दिलाया है।

    गरियाबंद पुलिस को नक्सल विरोधी अभियान में बड़ी कामयाबी मिली। रविवार को 9 नक्सलियों ने हथियारों के साथ आत्मसमर्पण किया था। आत्मसमर्पण करने वाले नक्सलियों से पूछताछ के दौरान पुलिस को जानकारी मिली कि डीजीएन डिवीजन के सक्रिय नक्सलियों ने थाना शोभा क्षेत्र के जंगल में हथियार डम्प कर रखे हैं।


    ई-30 टीम ने अभियान में लिया हिस्सा

    आत्मसमर्पित नक्सलियों की निशानदेही और बताए गए स्थान के आधार पर जिला पुलिस बल की विशेष ई-30 टीम को 20 जनवरी 2026 को अभियान पर रवाना किया गया। ई-30 टीम के साथ बीडीएस की संयुक्त टीम ने शोभा थाना क्षेत्र के ग्राम रक्शापथरा जंगल का सर्च अभियान शुरू किया।

    जंगल से हथियार बरामदगी

    जंगल में टेकरी के उपर चट्टान के किनारे की निशानदेही जगह का सर्च करने पर टीम को सफलता मिली। नक्सलियों द्वारा डम्प किए गए 01 नग AK-47 राइफल, 01 नग खाली मैग्जीन और 01 नग 12 बोर हथियार बरामद किए गए। पुलिस अधिकारियों के अनुसार यह हथियार डीजीएन डिवीजन के सक्रिय नक्सलियों द्वारा डम्प किए गए थे।

    अहम उपलब्धि और नक्सल विरोधी अभियान

    पुलिस ने इस बरामदगी को नक्सल विरोधी अभियान में महत्वपूर्ण उपलब्धि बताया है। अधिकारियों ने कहा कि क्षेत्र में लगातार गश्त और सर्च अभियान जारी रहेगा, ताकि नक्सलियों की गतिविधियों पर पूरी तरह लगाम लगाई जा सके। इस कार्रवाई से यह संदेश गया कि आत्मसमर्पण करने वाले नक्सलियों से ली गई जानकारी को गंभीरता से लागू किया जा रहा है।

    पुलिस की रणनीति और आगे के कदम

    E-30 टीम और बीडीएस की संयुक्त कार्रवाई से यह स्पष्ट हो गया है कि नक्सलियों के छिपे हुए हथियारों की पहचान और बरामदगी में स्थानीय पुलिस की रणनीति प्रभावी है। अधिकारियों ने कहा कि नक्सल विरोधी अभियान में जिले में सभी वन्य क्षेत्रों और संभावित नक्सल ठिकानों की सर्च कार्रवाई जारी रहेगी।

    pixelcheck
    This website uses cookie or similar technologies, to enhance your browsing experience and provide personalised recommendations. By continuing to use our website, you agree to our Privacy Policy and Cookie Policy.