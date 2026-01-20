नक्सल विरोधी अभियान में E-30 टीम ने दिखाया दम, मैनपुर जंगल से AK-47 और 12 बोर हथियारों की बड़ी बरामदगी

नईदुनिया प्रतिनिधि, मैनपुर: गरियाबंद जिले में नक्सल विरोधी अभियान को नई सफलता मिली है। मैनपुर के शोभा थाना क्षेत्र के ग्राम रक्शापथरा जंगल से पुलिस ने नक्सलियों का AK-47 राइफल और 12 बोर हथियार बरामद किए हैं। यह बरामदगी रविवार को आत्मसमर्पण करने वाले 9 नक्सलियों की निशानदेही पर हुई। पुलिस ने इसे नक्सल विरोधी अभियान में अहम उपलब्धि बताया है और क्षेत्र में गश्त व सर्च अभियान जारी रखने का भरोसा दिलाया है।

गरियाबंद पुलिस को नक्सल विरोधी अभियान में बड़ी कामयाबी मिली। रविवार को 9 नक्सलियों ने हथियारों के साथ आत्मसमर्पण किया था। आत्मसमर्पण करने वाले नक्सलियों से पूछताछ के दौरान पुलिस को जानकारी मिली कि डीजीएन डिवीजन के सक्रिय नक्सलियों ने थाना शोभा क्षेत्र के जंगल में हथियार डम्प कर रखे हैं।

ई-30 टीम ने अभियान में लिया हिस्सा आत्मसमर्पित नक्सलियों की निशानदेही और बताए गए स्थान के आधार पर जिला पुलिस बल की विशेष ई-30 टीम को 20 जनवरी 2026 को अभियान पर रवाना किया गया। ई-30 टीम के साथ बीडीएस की संयुक्त टीम ने शोभा थाना क्षेत्र के ग्राम रक्शापथरा जंगल का सर्च अभियान शुरू किया। जंगल से हथियार बरामदगी जंगल में टेकरी के उपर चट्टान के किनारे की निशानदेही जगह का सर्च करने पर टीम को सफलता मिली। नक्सलियों द्वारा डम्प किए गए 01 नग AK-47 राइफल, 01 नग खाली मैग्जीन और 01 नग 12 बोर हथियार बरामद किए गए। पुलिस अधिकारियों के अनुसार यह हथियार डीजीएन डिवीजन के सक्रिय नक्सलियों द्वारा डम्प किए गए थे।