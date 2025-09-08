जम्मू-कश्मीर के कुलगाम में सेना और आतंकियों के बीच मुठभेड़, एक आंतकवादी ढेर, 2 के छिपे होने आशंका

एजेंसी, श्रीनगर: जम्मू-कश्मीर के दक्षिणी क्षेत्र में कुलगाम जिले में सुरक्षाबलों जवानों और आतंकवादियों के बीच मुठभेड़ जारी है। अबतक मिली ताजा जानकारी के अनुसार इस मुठभेड़ में एक आंतकवादी के मारे जाने की सूचना प्राप्त हो रही है। वहीं एक मुठभेड़ में सेना के एक जेसीओ के जख्मी होने की भी जानकारी मिल रही है, हालांकि इसे लेकर अब तक कोई आधिकारिक सूचना सामने नहीं आई है।

मिली जानकारी के अनुसार, सुरक्षाबलों को कुलगाम जिले के गडर में 2-3 आतंकियों के होने की सूचना मिली थी। जिसके बाद यह कार्रवाई की गई है। सुरक्षाबल के जवानों ने आतंकियों को चारो तरफ से घेर लिया है। दोनों तरफ से गोलीबारी जारी है। कुलगाम में चलाए जा रहे इस विशेष अभियान में सेना और सीआरपीएफ के जवान मौके पर मौजूद है।