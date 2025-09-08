मेरी खबरें
    जम्मू-कश्मीर के कुलगाम में सेना और आतंकियों के बीच मुठभेड़, एक आंतकवादी ढेर, 2 के छिपे होने आशंका

    जम्मू-कश्मीर के कुलगाम जिले में आतंकियों के छूपे होने की सूचना पर सुरक्षाबलों के जवानों द्वारा कार्रवाई की जा रही है। जवानों में आंतकियों को चारो तरफ से घेर लिया है। दोनों तरफ से लगातार गोलीबारी जारी है। मुठभेड़ में एक आतंकी के ढेर होने की सूचना सामने आ रही है।

    By Digital Desk
    Edited By: Roman Tiwari
    Publish Date: Mon, 08 Sep 2025 10:18:08 AM (IST)
    Updated Date: Mon, 08 Sep 2025 10:51:11 AM (IST)
    सेना और आतंकियों के बीच मुठभेड़ जारी

    HighLights

    1. कश्मीर के कुलगाम में मुठभेड़
    2. इलाके में 3 आतंकियो की सूचना
    3. कार्रवाई में एक आंतकवादी ढेर

    एजेंसी, श्रीनगर: जम्मू-कश्मीर के दक्षिणी क्षेत्र में कुलगाम जिले में सुरक्षाबलों जवानों और आतंकवादियों के बीच मुठभेड़ जारी है। अबतक मिली ताजा जानकारी के अनुसार इस मुठभेड़ में एक आंतकवादी के मारे जाने की सूचना प्राप्त हो रही है। वहीं एक मुठभेड़ में सेना के एक जेसीओ के जख्मी होने की भी जानकारी मिल रही है, हालांकि इसे लेकर अब तक कोई आधिकारिक सूचना सामने नहीं आई है।

    मिली जानकारी के अनुसार, सुरक्षाबलों को कुलगाम जिले के गडर में 2-3 आतंकियों के होने की सूचना मिली थी। जिसके बाद यह कार्रवाई की गई है। सुरक्षाबल के जवानों ने आतंकियों को चारो तरफ से घेर लिया है। दोनों तरफ से गोलीबारी जारी है। कुलगाम में चलाए जा रहे इस विशेष अभियान में सेना और सीआरपीएफ के जवान मौके पर मौजूद है।

    कश्मीर जोनल पुलिस की ओर से एक्स पर ट्वीट कर इस कार्रवाई के संबंध में सूचना दी गई है। ट्वीट में बताया गया है कि एक विशिष्ट खुफिया जानकारी के आधार पर यह मुठभेड़ शुरू हुई है। ट्वीट में कहा गया कि जम्मू-कश्मीर पुलिस ने बताया है कि विशिष्ट खुफिया जानकारी के आधार पर कुलगाम के गुड्डर जंगल में मुठभेड़ शुरू हो गई है। जम्मू-कश्मीर पुलिस, सेना और सीआरपीएफ की विशेष अभियान समूह (एसओजी) काम पर हैं। इस संबंध में अपडेट लगातार जारी है।

