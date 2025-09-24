सुरक्षा बलों के निशाने पर ये 10 बड़े माओवादी नेता, जवानों ने एक साल में 9 शीर्ष माओवादियों को किया ढेर

अनिमेष पाल, नईदुनिया, जगदलपुर: केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह ने मार्च 2026 तक देश से माओवादी आतंक के समूल खात्मे का लक्ष्य तय किया था। तब बस्तर समेत माओवादी हिंसा प्रभावित इलाकों में इसे असंभव माना जा रहा था, लेकिन सुरक्षा बलों की सटीक रणनीति और जवानों के शौर्य ने इसे हकीकत में बदलना शुरू कर दिया है। सिर्फ सात माह में ही सुरक्षा बलों ने माओवादी आंदोलन की रीढ़ कहे जाने वाले नौ शीर्ष माओवादियों को ढेर कर दिया।