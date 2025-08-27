Jagdalpur News: अस्पताल के बाहर धूं-धूं कर जल उठी गर्भवती लेकर आ रही एंबुलेंस, ड्राइवर की सूझबूझ से बची महिला की जान

नईदुनिया प्रतिनिधि,जगदलपुर: मेडिकल कॉलेज डिमरापाल के पोर्च से 100 मीटर पहले मंगलवार को गर्भवती महिला को लेकर आ रही 108 एम्बुलेंस में अचानक से आग लग गई। इस घटना के तत्काल बाद एंबुलेंस चालक और सहकर्मी ने सूझबूझ से पहले गर्भवती महिला को बाहर निकाला। उसे गर्भवती वार्ड भिजवाने के बाद आग को बुझाने में जुट गए, वहीं अस्पताल के कर्मचारियों से लेकर अन्य स्टॉफ ने घंटो की मेहनत के बाद आग पर काबू पाया गया।

मामले के बारे में बताया गया की आसना में रहने वाली गर्भवती महिला को लेबर दर्द होने पर उसे 108 की मदद से मेकाज लेकर आ रहे थे। एम्बुलेंस जैसे ही मेकाज के गेट को पार करके पोर्च पहुंचने ही वाली थी कि अचानक से आग लग गया। ड्राइवर ने सूझबूझ का परिचय देते हुए पहले एम्बुलेंस को वही रोक महिला को बाहर निकाला। उसके बाद उसे वार्ड भिजवाने के बाद मदद की गुहार लगाई।