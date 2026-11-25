अनिमेष पाल, नईदुनिया, जगदलपुर। घर का दरवाजा खुला था, लेकिन बेटी गायब थी। आसपास तलाश और रिश्तेदारों से पूछताछ के बाद भी कोई सुराग नहीं मिला तो परिवार ने पुलिस की मदद ली। नारायणपुर के एक गांव में नाबालिग बेटी को खोज रहे परिवार को वह आखिरकार किशोरी सखी सेंटर में मिली, लेकिन उसके साथ दुष्कर्म का मामला सामने आया। पुलिस ने पांच नवंबर को 19 वर्षीय आरोपी को गिरफ्तार कर लिया।

बेटी मिल गई, लेकिन सुरक्षा को लेकर परिवार की चिंता बरकरार रही। सवाल है कि घर से बाहर निकलने वाली बेटियां कितनी सुरक्षित हैं? बस्तर में सुरक्षा का भूगोल बदला है। अंदरूनी गांवों तक सड़कें और सुरक्षा कैंप पहुंचे हैं, प्रशासन की मौजूदगी बढ़ी है, लेकिन महिलाओं और किशोरियों के खिलाफ अपराध अब भी चुनौती बने हुए हैं।

यह भी पढ़ें- धमतरी में स्कूटी रोककर युवती का अपहरण, शोर मचाने पर गाल पर काटा तीन साल में अपहरण-दुष्कर्म के 1,432 मामले वर्ष 2024 से अक्टूबर 2026 तक बस्तर संभाग के सात जिलों में दुष्कर्म के 854 और अपहरण के 578 मामले दर्ज हुए। जगदलपुर में दुष्कर्म के 244 और अपहरण के 177 मामले सामने आए। कांकेर में क्रमशः 201 और 120 तथा कोंडागांव में 160 और 136 मामले दर्ज किए गए। बीजापुर, सुकमा, दंतेवाड़ा और नारायणपुर में भी ऐसी घटनाएं हुईं। हर आंकड़े के पीछे एक पीड़िता और उसके परिवार का संघर्ष है। दोस्ती और शादी का झांसा बना शोषण का जरिया • बस्तर: मोबाइल पर बातचीत के दौरान किशोरी की एक युवक से पहचान हुई। युवक ने शादी का भरोसा देकर अलग-अलग तारीखों में उसका शोषण किया। एक सितंबर 2026 को शिकायत पर पुलिस ने उसी दिन आरोपी को गिरफ्तार कर लिया।