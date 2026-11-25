दीपक शुक्ला, नईदुनिया प्रतिनिधि, रायपुर। महादेव ऑनलाइन सट्टा मामले में अब जांच का दायरा सट्टे से कमाई गई रकम के निवेश और उससे खड़े किए गए कारोबार तक पहुंच गया है। प्रमोटर सौरभ चंद्राकर द्वारा रायपुर और बिलासपुर के होटल, क्लब और रेस्टोरेंट कारोबार में बड़ी रकम निवेश किए जाने की जानकारी सामने आई है। सूत्रों के अनुसार, राजधानी के वीआइपी रोड स्थित सात बड़े होटलों के साथ क्लब और रेस्टोरेंट में करीब 200 करोड़ रुपये लगाकर साझेदारी की गई है। इसके अलावा पंडरी स्थित क्लब में भी निवेश की बात सामने आई है।

वित्तीय लेनदेन की जांच जांच एजेंसियां अब इन कारोबारों से जुड़े बैंक खातों और वित्तीय लेनदेन की पड़ताल कर रही हैं। जांच में यह देखा जा रहा है कि इन प्रतिष्ठानों में लगाया गया पैसा कहां से आया, किसके माध्यम से निवेश किया गया और वास्तविक हिस्सेदार कौन हैं। सूत्रों के अनुसार, जांच में संबंधित होटल, क्लब और रेस्टोरेंट संचालकों को बुलाकर पूछताछ भी की जा सकती है। एजेंसियां निवेश की रकम, साझेदारी के दस्तावेज और लेनदेन का मिलान करेंगी।