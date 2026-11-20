विनोद सिंह, नईदुनिया, जगदलपुर। विश्व विरासत सप्ताह में जब बस्तर की ऐतिहासिक धरोहरों की बात होती है, तो नारायणपाल का विष्णु मंदिर सबसे पहले याद आता है। जिला मुख्यालय जगदलपुर से लगभग 42 किलोमीटर दूर इंद्रावती और नारंगी नदी के संगम तट पर स्थित यह मंदिर बस्तर के इतिहास को अपने में समेटे हुए है। इतिहासकारों का दावा है कि यह प्राचीन मंदिर मूल रूप से शिव को समर्पित था। लेकिन निर्माण के कुछ ही वर्षों बाद यहां विष्णु की प्रतिमा की प्राण-प्रतिष्ठा के साथ स्थापना की गई। तभी से यह मंदिर विष्णु मंदिर के नाम से प्रसिद्ध हो गया।

समन्वयकारी संस्कृति का अनूठा प्रतीक शिव और विष्णु की एक ही स्थान पर उपासना, बस्तर की समन्वयकारी संस्कृति का प्रतीक है। छिंदक नागवंशी काल का 12वीं शती ईस्वी में इस मंदिर का निर्माण नाग नरेश जगदेक भूषण धारावर्ष की पटमहिषी एवं सोमेश्वर देव की माता गुंड महादेवी द्वारा कराया गया था। मंदिर नागर शैली में एक जगती पर निर्मित है।