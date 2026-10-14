फल-मिठाइयां नहीं... कचौड़ी, समोसे और मिर्ची भजिया का भोग! जानिए रायपुर के इस प्राचीन मंदिर का अनोखा सच रहस्य

धर्म डेस्क। छत्तीसगढ़ के रायपुर की प्राचीन बस्ती स्थित ऐतिहासिक शीतला मंदिर परिसर में साल 2011 से स्थापित 'मां धूमावती पीठ' श्रद्धालुओं की विशेष आस्था और आकर्षण का केंद्र है। दशमहाविद्याओं में सातवीं महाविद्या मानी जाने वाली मां धूमावती का यह धाम अपने अनोखा पूजन विधान और अनूठे भोग (प्रसाद) के लिए पूरे प्रदेश में प्रसिद्ध है।

यहां मां भगवती के उग्र स्वरूप को शांत करने तथा मन्नतें पूरी करने के लिए सामान्य फल-मिठाई के स्थान पर तीखे, चटपटे और मिर्च-मसालेदार नमकीन व्यंजनों का भोग लगाया जाता है। निराकार और ज्योति बिंदु रूप में पूजा मंदिर में मां धूमावती निराकार रूप में विराजमान हैं और उनकी पूजा 'ज्योति बिंदु' (अखंड ज्योति) के रूप में की जाती है। कहा जाता है कि मां धूमावती का स्वभाव उग्र माना जाता है। पीठ के पुजारी पं. नीरज सैनी के अनुसार, माता को तीखे मिर्च-मसालेदार नमकीन व्यंजनों का भोग लगाने से भक्तों के उग्र संकट समाप्त होते हैं और मन्नत पूरी होती है।