भाजपा सांसद की फिसली जुबान, अपनी ही पार्टी को बता दिया बीमारियों के लिए दोषी, Video Viral होने पर दी सफाई

नईदुनिया प्रतिनिधि, जगदलपुर: नारायणपुर जिले के ओरछा विकासखंड के डूंगा गांव में दूषित मांस खाने से हुई फूड प्वाइजनिंग के सांघातिक प्रभाव से पांच ग्रामीणों की मौत के बाद बस्तर सांसद महेश कश्यप का एक वीडियो इंटरनेट मीडिया पर प्रसारित हो गया। वीडियो में सांसद कश्यप ने कहा है कि अबूझमाड़ क्षेत्र में फैल रही बीमारियों के लिए पूरे सत्ताधारी और माओवादी दोषी हैं।

इस बयान के बाद इंटरनेट मीडिया पर यह चर्चा तेज हो गई कि सांसद अपने ही सत्ताधारी दल पर अबूझमाड़ के विकास अभाव को लेकर निशाना साध रहे हैं। विवाद बढ़ने पर सांसद कश्यप ने सफाई देते हुए कहा कि उन्होंने ‘पूर्व सत्ताधारी’ कहना चाहा था, लेकिन गलती से ‘पूरे सत्ताधारी’ शब्द मुंह से निकल गया। उनका इशारा कांग्रेस की पूर्व सरकार की ओर था।