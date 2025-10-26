भाजपा सांसद की फिसली जुबान, अपनी ही पार्टी को बता दिया बीमारियों के लिए दोषी, Video Viral होने पर दी सफाई

नईदुनिया प्रतिनिधि, जगदलपुर: नारायणपुर जिले के ओरछा विकासखंड के डूंगा गांव में दूषित मांस खाने से हुई फूड प्वाइजनिंग के सांघातिक प्रभाव से पांच ग्रामीणों की मौत के बाद बस्तर सांसद महेश कश्यप का एक वीडियो इंटरनेट मीडिया पर प्रसारित हो गया। वीडियो में सांसद कश्यप ने कहा है कि अबूझमाड़ क्षेत्र में फैल रही बीमारियों के लिए पूरे सत्ताधारी और माओवादी दोषी हैं।
इस बयान के बाद इंटरनेट मीडिया पर यह चर्चा तेज हो गई कि सांसद अपने ही सत्ताधारी दल पर अबूझमाड़ के विकास अभाव को लेकर निशाना साध रहे हैं। विवाद बढ़ने पर सांसद कश्यप ने सफाई देते हुए कहा कि उन्होंने ‘पूर्व सत्ताधारी’ कहना चाहा था, लेकिन गलती से ‘पूरे सत्ताधारी’ शब्द मुंह से निकल गया। उनका इशारा कांग्रेस की पूर्व सरकार की ओर था।
वीडियो में सांसद कश्यप ने घटना को दुर्भाग्यजनक बताते हुए कहा कि अबूझमाड़ क्षेत्र के लोग अनेक बीमारियों से पीड़ित हैं और उचित स्वास्थ्य सुविधाओं के अभाव में अकाल मौत का शिकार हो रहे हैं। उन्होंने कहा कि इसके लिए जिम्मेदार दो पक्ष हैं-एक तो सत्ताधारी (पूर्व सरकार) और दूसरे माओवादी। इन दोनों की वजह से अबूझमाड़ के लोगों को बेमौत मरना पड़ रहा है। हमारी सरकार वहां सड़क कनेक्टिविटी और बेहतर स्वास्थ्य सुविधाएं पहुंचाने के प्रयास में लगी है।
बता दें कि नारायणपुर और बीजापुर जिले की सीमा पर बसे अबूझमाड़ के डूंगा गांव में 14 अक्टूबर को एक ग्रामीण के घर तेरहवीं का आयोजन हुआ था, जिसमें पूरा गांव शामिल हुआ। कार्यक्रम के दौरान दूषित मांस खाने से ग्रामीणों की तबीयत बिगड़ गई और उल्टी-दस्त जैसी बीमारी फैल गई।
ग्रामीणों ने पहले गांव में ही सिरहा-गुनिया से उपचार कराया, पर हालत बिगड़ने पर 14 से 20 अक्टूबर के बीच पांच लोग, जिनमें दो माह की बच्ची बेबी, बुधरी (25), बुधराम (24), लख्खे (45) और उर्मिला (25) की मौत हो गई। करीब 25 अन्य ग्रामीण बीमार पड़े, जिन्हें बाद में स्वास्थ्य अमले ने अस्पताल पहुंचाया। फिलहाल उनका उपचार जारी है।