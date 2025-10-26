मेरी खबरें
    छत्तीसगढ़ में जुआ खेलते 6 पटवारी गिरफ्तार, प्रदेश संघ का कार्यकारी अध्यक्ष भी शामिल; 20 लाख का सामान जब्त

    जांजगीर में कोतवाली थाना पुलिस ने जुए के अड्डे पर दबिश देकर जुआ खेलते हुए 8 लोगों को गिरफ्तार किया है। इन 8 लोगों में 6 पटवारी शामिल हैं, जिसमें से एक राजस्व पटवारी संघ का कार्यकारी प्रदेश अध्यक्ष है। पुलिस ने मौके से लगभग 20 लाख रुपये का सामान जब्त किया है।

    By Madan Tiwari
    Edited By: Roman Tiwari
    Publish Date: Sun, 26 Oct 2025 01:05:50 PM (IST)
    Updated Date: Sun, 26 Oct 2025 01:49:55 PM (IST)
    छत्तीसगढ़ में जुआ खेलते 6 पटवारी गिरफ्तार, प्रदेश संघ का कार्यकारी अध्यक्ष भी शामिल; 20 लाख का सामान जब्त
    जुआ खेलते 6 पटवारी समेत 8 लोग गिरफ्तार

    HighLights

    1. जुए के अड्डे पर पुलिस की दबिश
    2. 6 पटवारी समेत 8 लोग गिरफ्तार
    3. 20 लाख का सामना जब्त हुआ

    नईदुनिया प्रतिनिधि, जांजगीर चांपा। शहर के सिटी कोतवाली थाना पुलिस ने शनिवार देर रात रमन नगर जांजगीर में बड़ी कार्रवाई करते हुए जुआ खेलते आठ लोगों को गिरफ्तार किया है। चौंकाने वाली बात यह है कि पकड़े गए जुआरियों में राजस्व पटवारी संघ के कार्यकारी प्रदेश अध्यक्ष सहित छह पटवारी शामिल हैं। पुलिस ने मौके से नकद 40 हजार रुपये, 52 पत्तियां ताश, छह मोबाइल फोन, दो कार, दो स्कूटी सहित लगभग 20 लाख रुपये का सामान जब्त किया है।

    कोतवाली थाना प्रभारी मणिकांत पांडेय ने बताया कि जांजगीर के रमन नगर निवासी रवि राठौर के मकान में लंबे समय से जुआ खेलने की शिकायत मिल रही थी। शनिवार की रात पुलिस ने गुप्त सूचना के आधार पर दबिश दी, जहां पर जुआ का फड़ चल रहा था।


    मौके से ज्योतिष कुमार सार्वे (कार्यकारी प्रदेश अध्यक्ष, राजस्व पटवारी संघ), हेमचंद तिवारी, रवि राठौर, उमेश कुमार पटेल, गोविंद कांवर, राहुल प्रताप सिंह, देवेश अंबष्ट और पटवारी का निजी कंप्यूटर आपरेटर हरीश सिंह को गिरफ्तार किया गया।

    पुलिस ने पकड़े गए जुआरियों के खिलाफ जुआ एक्ट के तहत प्रकरण दर्ज कर लिया है और आगे की जांच जारी है। इस कार्रवाई से प्रशासनिक गलियारों में हड़कंप मच गया है। खास तौर पर पटवारी संघ की साख पर सवाल उठने लगे हैं, क्योंकि संगठन का शीर्ष पदाधिकारी ही जुआ खेलते पकड़ा गया है।

    एसपी विजय कुमार पांडेय ने बताया कि क्षेत्र में अवैध गतिविधियों पर लगातार निगरानी रखी जा रही है। ऐसे मामलों में किसी को बख्शा नहीं जाएगा। वहीं, इस घटना से राजस्व विभाग में भी भारी नाराजगी और चर्चा का माहौल है।

