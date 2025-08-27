बस्तर यात्रा बनी अंतिम सफर, बाढ़ की वजह से खत्म हो गया तमिलनाडु का हंसता-खेलता परिवार

नईदुनिया प्रतिनिधि, जगदलपुर। बस्तर में पिछले दो दिनों में हुई भारी बारिश से आई बाढ़ ने तमिलनाडु के एक हंसते-खेलते परिवार को खत्म कर दिया। पेशे से ठेकेदार जी राजेश (43) को नहीं पता था कि वह अंतिम यात्रा में निकले हैं। मंगलवार सुबह जगदलपुर से जी राजेश, पत्नी पवित्रा (40), बेटी सौमिता (आठ) और सौतन्या (10) कार में तिरुपति जाने के लिए निकले थे। साथ में ड्राइवर लालाराम यदु भी था।

गाड़ी राजेश चला रहे थे। जगदलपुर से 35 किलोमीटर दूर राष्ट्रीय राजमार्ग-30 में झीरम के समीप सुबह लगभग साढ़े आठ बजे कांगेर नाला की बाढ़ थी। वहां उपस्थित ग्रामीणों ने आगे नहीं जाने की समझाइश दी, लेकिन राजेश नहीं माने और गाड़ी आगे बढ़ा दी। पुल के बीच में पहुंचते ही कार पानी के तेज बहाव में नाले बह गई। देर रात एक बजे कार को बाहर निकाला गया। जिसमें परिवार के सभी चारों के शव थे।