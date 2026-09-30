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CG SET 2026: बस्तर में 4 अक्टूबर को परीक्षा, 49 केंद्रों पर 9,777 अभ्यर्थी होंगे शामिल

बस्तर में चार अक्टूबर को छत्तीसगढ़ राज्य पात्रता परीक्षा होगी। 49 केंद्रों पर 9,777 परीक्षार्थी शामिल होंगे। प्रशासन ने सुरक्षा, जांच और अनुशासन के लि...और पढ़ें

By Anup SrivastavaEdited By: Anurag Mishra
Publish Date: Wed, 30 Sep 2026 10:24:01 AM (IST)Updated Date: Wed, 30 Sep 2026 10:34:14 AM (IST)
CG SET 2026: बस्तर में 4 अक्टूबर को परीक्षा, 49 केंद्रों पर 9,777 अभ्यर्थी होंगे शामिल
बस्तर में 4 अक्टूबर को CG SET 2026 परीक्षा। (एआई जनरेटेड)

HighLights

  1. बस्तर में चार अक्टूबर को छत्तीसगढ़ राज्य पात्रता परीक्षा होगी।
  2. जिले में परीक्षा के लिए 49 केंद्र निर्धारित किए।
  3. दोनों पालियों में कुल 9,777 परीक्षार्थी शामिल होंगे।

नईदुनिया प्रतिनिधि, जगदलपुर। छत्तीसगढ़ कर्मचारी चयन मंडल द्वारा उच्च शिक्षा विभाग के अंतर्गत छत्तीसगढ़ राज्य पात्रता परीक्षा का आयोजन आगामी रविवार, चार अक्टूबर को किया जा रहा है। बस्तर जिले में इस परीक्षा के निष्पक्ष, पारदर्शी और व्यवस्थित संचालन के लिए जिला प्रशासन ने अपनी सभी आवश्यक तैयारियां पूरी कर ली हैं।

49 परीक्षा केंद्रों पर 9,777 परीक्षार्थी होंगे सम्मिलित

जिलेभर में कुल 49 परीक्षा केंद्र निर्धारित किए गए हैं, जहां दोनों पालियों में कुल मिलाकर 9,777 परीक्षार्थी सम्मिलित होंगे।

दो पालियों में संपन्न होगी परीक्षा

यह परीक्षा दो अलग-अलग पालियों में संपन्न होगी, जिसमें प्रथम पाली का समय पूर्वाह्न 10 बजे से दोपहर 12.15 बजे तक रहेगा, जबकि द्वितीय पाली का आयोजन अपराह्न 2 बजे से शाम 4.15 बजे तक किया जाएगा।

दो घंटे पहले पहुंचना अनिवार्य

परीक्षा की शुचिता और सुरक्षा को सर्वोच्च प्राथमिकता देते हुए प्रशासन ने कड़े दिशा-निर्देश तय किए हैं। सभी अभ्यर्थियों को परीक्षा प्रारंभ होने से न्यूनतम दो घंटे पहले अपने निर्धारित परीक्षा केंद्र पर पहुंचना अनिवार्य किया गया है।

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इलेक्ट्रानिक उपकरणों पर प्रतिबंध और ड्रेस कोड लागू

केंद्र के मुख्य द्वार पर मेटल डिटेक्टर से गहन जांच के बाद प्रवेश मिलेगा। अनुशासन बनाए रखने के लिए परीक्षार्थियों को हल्के रंग के कपड़े और चप्पल पहनकर ही आने को कहा गया है। जूते, मोजे, बेल्ट, घड़ी, मोबाइल फोन और अन्य इलेक्ट्रानिक उपकरणों पर पूर्ण प्रतिबंध रहेगा। महिला परीक्षार्थियों के लिए भी आभूषण पहनने पर रोक लगाई गई है।