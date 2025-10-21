मातम में बदली Diwali की खुशियां, सड़क दुर्घटना में जगदलपुर की पूर्व पार्षद राखी साव की मौत

नईदुनिया प्रतिनिधि, जगदलपुर। नगर निगम के प्रतापदेव वार्ड की पूर्व पार्षद राखी साव की सोमवार की सुबह सड़क दुर्घटना में मौत हो गई। दिवाली के दूसरे दिन (21 अक्टूबर) सुबह वह मेडिकल कॉलेज से अपने घर की ओर लौट रही थीं, तभी परपा थाना क्षेत्र में किसी अज्ञात वाहन ने उनकी स्कूटी को जोरदार टक्कर मार दी। दुर्घटना में राखी साव की मौके पर ही मौत हो गई।
बता दें कि राखी साव वर्ष 2015 में निर्दलीय प्रत्याशी के रूप में पार्षद चुनी गई थीं। करीब डेढ़ वर्ष तक उन्होंने नगर निगम में सक्रिय रूप से जनसेवा की, इसके बाद मेडिकल कॉलेज में नौकरी मिलने पर पार्षद पद त्याग दिया था। वर्तमान में वे वहीं कार्यरत थीं।
दुर्घटना के बाद मौके पर आसपास के लोग तुरंत बचाव करने पहुंचे, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए अस्पताल भिजवाया और अज्ञात वाहन की तलाश शुरू कर दी है। क्षेत्र के सीसीटीवी कैमरों की जांच की जा रही है ताकि वाहन और चालक की पहचान की जा सके।
राखी साव के निधन की खबर से परपा क्षेत्र सहित पूरे शहर में शोक की लहर है। दिवाली की खुशियां उनके परिवार के लिए मातम में बदल गईं।