Maoist Surrender: हिड़मा का साथी बारसे देवा हैदराबाद में करेगा समर्पण, अपने 17 साथियों के साथ पुलिस के पास पहुंचा

नईदुनिया प्रतिनिधि, जगदलपुर: कुख्यात माओवादी हिड़मा का साथी बारसे देवा अपने 17 साथियों के साथ शुक्रवार को हैदराबाद में समर्पण कर सकता है। हिड़मा के मुठभेड़ में मारे जाने के बाद वह हिंसक दल की कमान संभाल रहा है। जानकारी के अनुसार, वह पुलिस के पास पहुंच गया और शुक्रवार को उसके समर्पण की घोषणा होगी।

बता दें कि देश से शीर्ष माओवादी हिंसकों का या तो सफाया हो चुका है या फिर वह सरेंडर कर चुके हैं। सूत्रों के अनुसार, हैदराबाद सरेंडर करने पहुंचा देवा कई दिनों से मुलगु के जंगलों में अपनी टीम के साथ छिपा हुआ था। हिड़मा के जीवित रहते ही संगठन ने देवा को बटालियन की कमान सौंप दी थी। वह हिड़मा के ही गांव पूवर्ती का रहने वाला है।