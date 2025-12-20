Malkangiri Violence का खौफनाक मंजर: लूट लिया अनाज, जला दी फसल; अब दाने-दाने को मोहताज हुए विस्थापित हिंदू

अनिमेष पाल, नईदुनिया प्रतिनिधि, जगदलपुर। ओडिशा के मलकानगिरी जिले का पीवी-26 गांव में दस दिन पहले यहां भड़की हिंसा की आग अब शांत हो चुकी है, लेकिन गांव की ज़मीन पर बिखरी राख आज भी उस त्रासदी की गवाही दे रही है। जिन घरों में कभी चूल्हे जलते थे और बच्चों की हंसी गूंजती थी, वहां अब जले हुए खंभे, राख और खामोशी पसरी है। पूरा गांव बेघर हो चुका है। खेतों में खड़ी फसल जला दी गई, घरों में रखे गहने, नकदी और अनाज लूट लिए गए। बिस्तर, बर्तन और फर्नीचर तक नहीं बचे।

दिसंबर की कड़ाके की ठंड में, जब तापमान सात-आठ डिग्री सेल्सियस तक गिर रहा है, बच्चे, महिलाएं और बुजुर्ग तालपत्री और दान में मिले पतले कंबलों के सहारे किसी तरह रात काट रहे हैं। हर सुबह उजड़े आशियानों की ओर देखकर एक ही सवाल मन में उठता है कि अब आगे क्या होगा।

सिर्फ यादें बची यह हिंसा सिर्फ घरों को नहीं, बल्कि पीढ़ियों की स्मृतियों और उम्मीदों को भी जला दी गई है। गांव के महानंद बैरागी अपने जले हुए मकान की ओर इशारा करते हुए कहते हैं कि कुछ दिन पहले तक यह एक सामान्य गांव था, आज हमारे पास सिर्फ यादें बची हैं। पीवी-26 कोई साधारण गांव नहीं है। यह पूर्वी पाकिस्तान (अब बांग्लादेश) से आए विस्थापित हिंदुओं का गांव है। यहां रहने वाले अधिकांश परिवार बंगाली हिंदू हैं, जिनके लिए यह त्रासदी इतिहास के पुराने ज़ख्मों को फिर से हरा कर गई है। सुधीर सिकदार बताते हैं कि 1947 के विभाजन के बाद पूर्वी पाकिस्तान में हिंदुओं पर लगातार हमले हुए। 1962 के दंगों में उनके पूर्वजों के घर जला दिए गए, जान-माल की भारी क्षति हुई और महिलाओं के साथ अमानवीय अत्याचार हुए। जान बचाकर वे भारत आए, लेकिन दशकों बाद पीवी-26 में जो हुआ, उसने वही डर और बेबसी फिर सामने ला खड़ी की।