CG के कोंडागांव में मजबूरी का फायदा उठाकर मतांतरण करवाने की कोशिश, पीडित ने दर्ज कराई शिकायत, सरकारी बाबू समेत 4 आरोपी थाने पहुंचे

नईदुनिया प्रतिनिधि कोंडागांव/माकड़ी। विकासखंड माकड़ी के कांटागांव में पारिवारिक परेशानी का फायदा उठाकर एक युवक और उसके परिवार का जबरन धर्म परिवर्तन कराने का मामला सामने आया है। पीड़ित युवक तरुण कुंजाम ने समय रहते सतर्कता दिखाते हुए पुलिस में शिकायत दर्ज कराई, जिसके बाद आरोपियों को थाने लाया गया।

क्या है मामला जानकारी के अनुसार तरुण कुंजाम पारिवारिक कार्य से कोंडागांव गया था। इस दौरान वह कमला कश्यप नामक वाहन चालक के ऑटो में सफर कर रहा था। यात्रा के दौरान वह मोबाइल पर अपने परिवार की समस्याओं को लेकर बातचीत कर रहा था। बातचीत सुनकर कमला कश्यप ने समस्या ठीक कराने की बात कही। स्वयं को हिंदू समझकर तरुण ने अपनी पारिवारिक समस्या साझा कर दी।

इसके बाद कमला कश्यप ने तरुण से मोबाइल नंबर लेकर फोन पर मंत्र सुनाने शुरू किए, जिसकी रिकॉर्डिंग तरुण के मोबाइल में मौजूद है। साथ ही उसके घर आने की बात भी कही गई। उस समय तरुण को यह जानकारी नहीं थी कि संबंधित लोग ईसाई समुदाय से जुड़े हैं। कुछ दिनों बाद कमला कश्यप के साथ अरुण चौहान, संतोष कश्यप, किरण पुजारी और दुलारी चौहान दो पुरुष और दो महिलाएं, तरुण के घर पहुंचे। आरोप है कि उन्होंने घर में जाकर दबाव बनाते हुए कहा कि पूरे परिवार को ईसाई धर्म अपनाना होगा और यह काम तुरंत करना पड़ेगा, क्योंकि 25 दिसंबर को ईसाई धर्म का बड़ा त्योहार क्रिसमस है। उन्होंने घर के देवी-देवताओं को हटाने और ईसाई धर्म मानने की बात कही तथा यह दावा किया कि ऐसा करने से परिवार की सभी परेशानियां खत्म हो जाएंगी।