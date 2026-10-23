छत्तीसगढ़ के शिक्षकों के लिए राहत भरी खबर, अब ऑनलाइन-ऑफलाइन दोनों पैटर्न में होगी TET परीक्षा, शिक्षा मंत्री का एलान

नईदुनिया न्यूज, जगदलपुर। शिक्षा मंत्री गजेन्द्र यादव ने कहा है कि विभागीय शिक्षकों के लिए शिक्षक पात्रता परीक्षा (टीइटी) ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों माध्यम से आयोजित की जाएगी। शिक्षकों की सेवा सुरक्षा सरकार की प्राथमिकता है। सर्वोच्च न्यायालय के निर्देश के अनुसार जिनकी सेवा पांच साल से कम बची है उन्हें छोड़कर अन्य सभी शिक्षकों को टीइटी उत्तीर्ण करना आवश्यक है। जिसे ध्यान में रखकर सरकार ने कर्मचारी चयन मंडल के माध्यम से विभागीय परीक्षा आयोजित करने की पहल की है।

ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों पैटर्न से परीक्षा होगी राष्ट्रपति के बस्तर प्रवास के सिलसिले में जगदलपुर पहुंचे शिक्षा मंत्री यादव से शुक्रवार सुबह 11 बजे छत्तीसगढ़ टीचर्स एसोसिएशन का प्रतिनिधिमंडल सर्किट हाउस में मिलने पहुंचा था। एसोसिएशन ने परीक्षा के पैटर्न को लेकर मांग रखी थी। जिस पर मंत्री ने बताया कि ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों पैटर्न से परीक्षा आयोजित की जाएगी।