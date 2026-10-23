मेरी खबरें
नईदुनिया ट्रेंडिंग

छत्तीसगढ़ के शिक्षकों के लिए राहत भरी खबर, अब ऑनलाइन-ऑफलाइन दोनों पैटर्न में होगी TET परीक्षा, शिक्षा मंत्री का एलान

CG TET Exam: शिक्षा मंत्री गजेन्द्र यादव ने कहा है कि विभागीय शिक्षकों के लिए शिक्षक पात्रता परीक्षा (टीइटी) ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों माध्यम से आयोजित की जाएगी।

By Vinod SinghEdited By: Dheeraj Belwal
Publish Date: Fri, 23 Oct 2026 06:28:31 PM (IST)Updated Date: Fri, 23 Oct 2026 06:28:31 PM (IST)
छत्तीसगढ़ के शिक्षकों के लिए राहत भरी खबर, अब ऑनलाइन-ऑफलाइन दोनों पैटर्न में होगी TET परीक्षा, शिक्षा मंत्री का एलान
5 साल से कम सेवा वाले शिक्षकों को मिली छूट।

HighLights

  1. जगदलपुर में शिक्षा मंत्री से मिला टीचर्स एसोसिएशन
  2. 5 साल से कम सेवा वाले शिक्षकों को मिली छूट
  3. ऑनलाइन परीक्षा की तकनीकी दिक्कतों पर चर्चा

नईदुनिया न्यूज, जगदलपुर। शिक्षा मंत्री गजेन्द्र यादव ने कहा है कि विभागीय शिक्षकों के लिए शिक्षक पात्रता परीक्षा (टीइटी) ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों माध्यम से आयोजित की जाएगी। शिक्षकों की सेवा सुरक्षा सरकार की प्राथमिकता है।

सर्वोच्च न्यायालय के निर्देश के अनुसार जिनकी सेवा पांच साल से कम बची है उन्हें छोड़कर अन्य सभी शिक्षकों को टीइटी उत्तीर्ण करना आवश्यक है। जिसे ध्यान में रखकर सरकार ने कर्मचारी चयन मंडल के माध्यम से विभागीय परीक्षा आयोजित करने की पहल की है।

ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों पैटर्न से परीक्षा होगी

राष्ट्रपति के बस्तर प्रवास के सिलसिले में जगदलपुर पहुंचे शिक्षा मंत्री यादव से शुक्रवार सुबह 11 बजे छत्तीसगढ़ टीचर्स एसोसिएशन का प्रतिनिधिमंडल सर्किट हाउस में मिलने पहुंचा था। एसोसिएशन ने परीक्षा के पैटर्न को लेकर मांग रखी थी। जिस पर मंत्री ने बताया कि ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों पैटर्न से परीक्षा आयोजित की जाएगी।


ओएमआर आधारित परीक्षा की मांग

एसोसिएशन का तर्क है कि ऑनलाइन परीक्षा में कई तकनीकी और व्यावहारिक कठिनाइयां आती हैं। नेटवर्क फेल होना, सर्वर डाउन होना, सिस्टम हैंग होना जैसी समस्याओं का सामना करना पड़ता है। बस्तर जैसे दूरस्थ अंचल में पदस्थ कई शिक्षकों के लिए ऑनलाइन परीक्षा और भी चुनौती पूर्ण होगी। विशेषकर पुराने शिक्षक जो तकनीक से ज्यादा सहज नहीं हैं, उनके लिए ओएमआर आधारित ऑफलाइन परीक्षा अधिक सुविधाजनक और व्यावहारिक है।

यह भी पढ़ें- छत्तीसगढ़ के हजारों अधिकारियों-कर्मचारियों को राहत, 1 नवंबर से बंद नहीं होगी बस सेवा, नई निविदा तक सुचारु रहेगा संचालन

प्रतिनिधिमंडल ने शिक्षकों की कमी, पदोन्नति आदि विषयों पर भी मंत्री से चर्चा की। प्रतिनिधिमंडल में एसोसिएशन के संभागीय अध्यक्ष प्रवीण श्रीवास्तव, जिला अध्यक्ष लूदरसन कश्यप, राजेश गुप्ता, मोहम्मद ताहीर शेख, तुलादास मानिकपुरी, गजराज सिंह, रामप्रसाद ठाकुर, ओमप्रकाश पटेल, मनीष ठाकुर आदि शामिल थे।

यह भी पढ़ें
एक क्लिक पर पढ़ें मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ की लेटेस्ट खबरें। Hindi News पढ़ें। MP News, Chhattisgarh news, आज का राशिफल और आज का मौसम से जुड़ी ताजा जानकारी पढ़ें।