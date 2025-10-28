नईदुनिया प्रतिनिधि, जगदलपुर। शीर्ष माओवादी पोलित ब्यूरो सदस्य व वैचारिक संगठन केंद्रीय क्षेत्रीय ब्यूरो (सीआरबी) सचिव भूपति उर्फ साेनू व केंद्रीय समिति सदस्य (सीसीएम) रुपेश उर्फ सतीश उर्फ आसन्ना के समेत 292 माओवादियों के समर्पण के प्रभाव से भाकपा (माओवादी) संगठन को टूटने की कगार पर खड़ा कर दिया है।

दो दिन पहले प्रदेश के कांकेर जिले में 21 माओवादियों के समर्पण के बाद अब तेलंगाना में माओवादी संगठन को एक और बड़ा झटका लगा है। संगठन के दो अत्यंत वरिष्ठ नेता केंद्रीय समिति सदस्य (सीसीएम) व तेलंगाना राज्य समिति (टीसीएस) सचिव एक करोड़ रुपये के इनामी पुल्लुरी प्रसाद राव उर्फ शंकरन्ना उर्फ चंद्रन्ना और 50 लाख

के इनामी स्पेशल जोनल कमेटी सदस्य (एसजेडसीएम) बंडी प्रकाश उर्फ प्रकाश उर्फ प्रभात ने मंगलवार को तेलंगाना पुलिस महानिदेशक की उपस्थिति में आत्मसमर्पण कर दिया। इधर छत्तीसगढ़ में भैरमगढ़ एरिया कमेटी का प्रभारी व आठ लाख का इनामी डीविजनल कमेटी सदस्य (डीवीसीएम) कमलू ने भी समर्पण्या कर दिया है। डेढ़ करोड़ के इनामी Most wanted माओवादी भूपति ने किया आत्मसमर्पण, 59 अन्य भी मुख्यधारा में लौटे इनमें चंद्रन्ना व बंडी प्रकाश ने चार दशक से अधिक समय तक भूमिगत जीवन बिताया और अब बिगड़ते स्वास्थ्य और पारिवारिक कारण बताकर मुख्यधारा में लौट आए हैं। विशेष बात यह है कि एक माह पहले जब भूपति उर्फ अभय ने समर्पण की अपील करते हुए सशस्त्र संघर्ष छोड़ने की अपील माओवादियों से की थी, तो तेलंगाना राज्य समिति ने प्रवक्ता जगन के नाम से पत्र जारी कर भूपति के पत्र को उनका व्यक्तिगत मत बताते हुए विरोध जताया था।