चार दशक पहले बेची गई जमीन को दोबारा बेचने के मामले में जगदलपुर के पूर्व शहर कांग्रेस अध्यक्ष समेत चार की सजा बरकरार

नईदुनिया प्रतिनिधि, जगदलपुर। करीब चार दशक पहले बेची गई जमीन को दोबारा बेचने के मामले में प्रथम अपर सत्र न्यायाधीश, बस्तर सिद्धार्थ अग्रवाल की अदालत ने पटवारी समेत चार आरोपितों की दोषसिद्धि और सजा बरकरार रखी है। इनमें जगदलपुर के कारोबारी और पूर्व शहर कांग्रेस अध्यक्ष मनोहर लुनिया भी शामिल हैं। 16 अक्टूबर 2026 को पारित संयुक्त फैसले में न्यायालय ने दोनों दांडिक अपीलें खारिज कर दीं। मीन लुनिया परिवार से पंजीकृत विक्रय पत्र के माध्यम से खरीदी थी प्रकरण के अनुसार, वंदिता पटनायक के पिता बी. राधाकृष्णन ने 27 अगस्त 1984 को जगदलपुर देहात के पटवारी हल्का नंबर 100 स्थित खसरा नंबर 89/10 की 4,800 वर्गफीट जमीन लुनिया परिवार से पंजीकृत विक्रय पत्र के माध्यम से खरीदी थी।

नामांतरण और बटांकन के बाद जमीन का नया खसरा नंबर 89/41 आवंटित हुआ और राजस्व अभिलेखों में उनका नाम दर्ज हो गया। सीमांकन के दौरान जमीन की दोबारा बिक्री का मामला सामने आया मई 2009 में वंदिता पटनायक अपने पति के साथ भूखंड पर मकान बनवाने पहुंचीं, तब वहां दूसरे लोगों द्वारा निर्माण कराया जा रहा था। सीमांकन के दौरान जमीन की दोबारा बिक्री का मामला सामने आया। इसके बाद वर्ष 2010 में कोतवाली थाने में अपराध दर्ज कराया गया।