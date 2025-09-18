दहशत में आए माओवादी नेता, भूपति ने लेटर लिखकर कहा- 'हथियार उठाना भूल थी'

नईदुनिया प्रतिनिधि, जगदलपुर: माओवादी संगठन में आत्ममंथन की प्रक्रिया तेज होती दिखाई दे रही है। दो दिन पहले केंद्रीय प्रवक्ता अभय ने पत्र जारी कर हथियार छोड़कर शांति वार्ता की पेशकश की थी। वहीं अब एक बार फिर सोनू उर्फ भूपति उर्फ अभय का जनता के नाम एक पत्र सामने आया है, जिसमें उन्होंने स्वीकार किया है कि आंदोलन ने कई गंभीर गलतियां कीं। अभय ने पत्र में सबसे बड़ी भूल हथियार थामना बताया और जनता से खुले तौर पर माफी मांगी।

पत्र में सोनू ने लिखा है कि जनता के असली मुद्दे जमीन, जंगल और सम्मान थे, लेकिन हमने बंदूक का रास्ता अपनाया, जिससे न्याय मिलने के बजाय निर्दोषों पर और अत्याचार हुए। हमें स्वीकार करना होगा कि हथियारबंद संघर्ष ने आंदोलन को कमजोर किया और लोगों को पीड़ा दी। यद्यपि इन पत्रों के जारी होने के बीच बस्तर के बीजापुर और दंतेवाड़ा में दो निर्दोष ग्रामीणों की हत्या माओवादी कर चुके हैं।