दहशत में आए माओवादी नेता, भूपति ने लेटर लिखकर कहा- 'हथियार उठाना भूल थी'

नईदुनिया प्रतिनिधि, जगदलपुर: माओवादी संगठन में आत्ममंथन की प्रक्रिया तेज होती दिखाई दे रही है। दो दिन पहले केंद्रीय प्रवक्ता अभय ने पत्र जारी कर हथियार छोड़कर शांति वार्ता की पेशकश की थी। वहीं अब एक बार फिर सोनू उर्फ भूपति उर्फ अभय का जनता के नाम एक पत्र सामने आया है, जिसमें उन्होंने स्वीकार किया है कि आंदोलन ने कई गंभीर गलतियां कीं। अभय ने पत्र में सबसे बड़ी भूल हथियार थामना बताया और जनता से खुले तौर पर माफी मांगी।
पत्र में सोनू ने लिखा है कि जनता के असली मुद्दे जमीन, जंगल और सम्मान थे, लेकिन हमने बंदूक का रास्ता अपनाया, जिससे न्याय मिलने के बजाय निर्दोषों पर और अत्याचार हुए। हमें स्वीकार करना होगा कि हथियारबंद संघर्ष ने आंदोलन को कमजोर किया और लोगों को पीड़ा दी। यद्यपि इन पत्रों के जारी होने के बीच बस्तर के बीजापुर और दंतेवाड़ा में दो निर्दोष ग्रामीणों की हत्या माओवादी कर चुके हैं।
इस पत्र में साफ किया गया है कि माओवादी आंदोलन अब हथियार की राह नहीं, बल्कि सामाजिक-संगठनात्मक आधार पर आगे बढ़ेगा। गांव–गांव के छोटे संघर्ष और महिलाओं की भागीदारी ही असली ताकत है। अगर जनता एकजुट रहेगी तो बिना बंदूक भी अपने अधिकारों की लड़ाई जीती जा सकती है।
सोनू ने समर्पण और पुनर्वास नीतियों पर सरकार को घेरा। उन्होंने कहा कि नकली आत्मसमर्पण दिखाकर सरकार जनता को गुमराह कर रही है। लेकिन साथ ही यह भी माना कि संगठन ने अंधाधुंध हिंसा और बाहरी विचारधारा की कठोर नकल करके अपनी जड़ों से दूरी बना ली। यही कारण रहा कि कई इलाकों में आंदोलन कमजोर पड़ा।
यह भी पढ़ें- छत्तीसगढ़ के गृहमंत्री शर्मा ने माओवादियों शांति वार्ता वाले पत्र को बताया संदिग्ध, कहा-आत्मसमर्पण ही एकमात्र रास्ता
पत्र के अंत में सोनू ने स्पष्ट संकेत दिया कि पार्टी आत्ममंथन की प्रक्रिया में है और अब नई रणनीति जनता की आकांक्षाओं पर आधारित होगी। उन्होंने युवाओं से आह्वान किया कि वे सरकारी लालच में न फंस कर अपने पारंपरिक अधिकारों की रक्षा के लिए संगठित, शांतिपूर्ण संघर्ष का रास्ता अपनाएं।