गढ़चिरौली और अबूझमाड़ के बाद अब उदंती एरिया कमेटी के माओवादी नेता ने लिखा पत्र, करना चाहते हैं सरेंडर

नईदुनिया प्रतिनिधि, जगदलपुर: देश में और छत्तीसगढ़ में माओवाद और माओवादी विचारधारा अपनी अंतिम सांसे ले रहा है। केंद्र सरकार की मार्च 2026 देशभर से माओवाद को समाप्त करने की कोशिश सफल होती नजर आ रही है। पिछले कुछ दिनों में 300 से अधिक मावादियों ने हथियार छोड़कर संविधान थामा है और समाज की मुख्यधारा में लौटे हैं। वहीं माओवादियों की उदंती एरिया कमेटी ने भी आत्मसमर्पण करने की बात कही है।

गढ़चिरौली और अबूझमाड़ के बाद अब छत्तीसगढ़ के उदंती एरिया कमेटी ने पत्र जारी कर संगठन में सक्रिय माओवादियों से अपील करते आत्मसमर्पण की इच्छा जाहिर की है। माओवादी नेता सुनिल के हवाले से पत्र में उसने साथियों से हथियार बंद कर मुख्यधारा में लौटने की अपील की है। पत्र में उल्लेख है कि महाराष्ट्र और बस्तर क्षेत्र में कई कमांडरों ने हथियार डाल दिए हैं और अब परिस्थितियां सशस्त्र आंदोलन के अनुकूल नहीं रहीं। संगठन ने अपने साथियों से कहा है कि वे हथियार सौंपकर जनता के बीच रहकर काम करें और जनसंघर्ष को नए रूप में आगे बढ़ाएं।

बता दें कि कुछ दिनों पहले माओवादियों के केंद्रीय संगठने के नेता सोनू उर्फ भूपति ने महाराष्ट्र के गढ़चिरौली जिले में आत्मसमर्पण कर दिया। भूपति ने महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेद्र फडनविस के सामने अपने 60 साथियों के साथ हथियार त्याग कर संविधान थामा। माओवाद की विचारधारा छोड़कर समाज की मुख्यधारा से जुड़ गए। भूपति के सरेंडर के बाद अबूझमाड़ के जंगलों से निकलकर 210 माआवादियों ने आत्मसमर्पण कर दिया। जिसमें दंडकारण्य स्पेशल जोनल कमेटी (डीकेएसजेडसी) सदस्य भास्कर उर्फ राजमन मंडावी, रनीता और राजू सलाम शामिल रहे। बस्तर की परंपरागत 80 परगनाओं के प्रतिनिधि, मांझी-मुखिया और चालकी की मौजूदगी में प्रक्रिया पूरी हुई। मंच पर माओवादी की बंदूकें झुकी हुई थी।