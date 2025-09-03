'पति की जान मत लो, छोड़ दो उसे...', छत्तीसगढ़ में माओवादियों ने कर दी 2 ग्रामीणों की हत्या

नईदुनिया प्रतिनिधि, जगदलपुर: "पति की जान मत लो, छोड़ दो उसे...!" यह रुदन सिरसिट्टी गांव की रिंकी का था। सोमवार की रात जब वह बच्चों के साथ सो रही थी, तभी माओवादी उसके घर में घुसे। पति पदाम देवेंद्र के हाथ बंदूकधारी माओवादियों ने बांध दिए और उसे घसीट रहे थे। रिंकी ने पांव पकड़कर रहम की भीख मांगी, मगर महिला माओवादियों ने उसे धक्का देकर डंडों से पीटा। दर्द से कराहती रिंकी की आंखों के सामने ही उसके बच्चों को पिता की हत्या का मंजर देखना पड़ा। कुल्हाड़ी का वार होते ही देवेंद्र खून से लथपथ जमीन पर गिर पड़ा और बच्चों की चीखों से गांव कांप उठा।

घटना सुकमा जिला मुख्यालय से करीब 40 किलोमीटर दूर केरलापाल थाना क्षेत्र के सिरसिट्टी गांव में हुई। ग्रामीणों ने बताया कि रात करीब 10 बजे अचानक 40–50 माओवादी गांव में घुस आए। उन्होंने देवेंद्र और पदाम पोज्जा को घरों से बाहर निकाला। दोनों के हाथ बांध दिए और आरोप लगाया कि वे पुलिस के मुखबिर हैं। थोड़ी ही देर में पोज्जा का गला दबाकर हत्या कर दी गई और देवेंद्र के सिर पर कुल्हाड़ी से वार कर मौत के घाट उतार दिया गया।