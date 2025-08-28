CG Maoist News: 'शिक्षा के दूत' बने आदिवासी युवाओं को माओवादी बना रहे निशाना, 2 साल में 6 की हत्या

नईदुनिया प्रतिनिधि, जगदलपुर: बस्तर क्षेत्र में आदिवासी युवाओं द्वारा शिक्षा का प्रचार करना अब माओवादियों के निशाने पर आ गया है। पिछले 2वर्षों में 6 शिक्षादूतों की माओवादी हिंसा में हत्या हो चुकी है, जो न केवल क्षेत्र की शिक्षा व्यवस्था, बल्कि स्थानीय समुदाय की सुरक्षा के लिए भी गंभीर चिंता का विषय है। एक बार फिर माओवादियों ने एक शिक्षादूत की हत्या कर दी हैं।

बता दें कि 15 जुलाई 2025 को बीजापुर के फरसेगढ़ थाना क्षेत्र में इंद्रावती नेशनल पार्क के जंगलों में विनोद मड्डे (32) और सुरेश मेटा (28) को पुलिस मुखबिरी के शक में अपहरण कर माओवादियों ने बेरहमी से हत्या कर दी। उनके शव जंगल में छोड़ दिए गए। इससे पहले, सितंबर 2024 में बीजापुर जिले के दूरस्थ गांव में बमन कश्यप (29) और अनिश राम पोयम (38) को उनके घर से उठाकर जंगल में ले जाया गया और गला घोंटकर हत्या की गई। उनके पास पुलिस मुखबिर होने का पर्चा छोड़ दिया गया था।