    Maoists Surrender: माओवादियों के देवजी गुट ने भूपति व रूपेश को बताया गद्दार, दी धमकी

    माओवादियों संगठन के बीच दरार अब खुलकर दिखने लगी है। थिप्परी तिरुपति उर्फ देवजी गुट माओवादियों के सरेंडर से गुस्साया हुआ है। संगठन के प्रवक्ता ‘अभय’ ने एक पत्र जारी कर रूपेश और भूपति को गद्दार बताते हुए उन्हें सजा देने की बात कही है। इसके पहले भूपति ही अभय नाम से प्रवक्ता के रूप में पत्र जारी करता था। नए प्रवक्ता की जानकारी सामने नहीं आई है।

    By Digital Desk
    Edited By: Prashant Pandey
    Publish Date: Thu, 23 Oct 2025 08:58:47 AM (IST)
    Updated Date: Thu, 23 Oct 2025 10:03:29 AM (IST)
    271 माओवादियों ने पिछले सप्ताह किया था बस्तर और गढ़चिरौली में आत्मसमर्पण। फाइल फोटो

    1. सक्रिय माओवादियों के समर्पण करने से संगठन को भारी क्षति।
    2. एक गुट ने पर्चा जारी कर किया दावा, फिर से खड़ा करेंगे संगठन।
    3. माओवादियों ने पिछले सप्ताह किया था आत्मसमर्पण।

    नईदुनिया प्रतिनधि, जगदलपुर। माओवादियों के बीच दरार अब सार्वजनिक हो गई है। भाकपा (माओवादी) पोलित ब्यूरो सदस्य सोनू उर्फ भूपति और केंद्रीय समिति सदस्य रूपेश उर्फ सतीश सहित 271 माओवादियों के समर्पण के बाद थिप्परी तिरुपति उर्फ देवजी गुट तिलमिला गया है। केंद्रीय समिति के नाम पर जारी पत्र में मुख्यधारा में लौटने वालों को ‘गद्दार’ बताया गया है। संगठन के प्रवक्ता ‘अभय’ के नाम से जारी पत्र में सजा देने का भी दावा किया गया है।

    इससे पहले प्रवक्ता के रूप में ‘अभय’ नाम का प्रयोग भूपति द्वारा ही किया जाता था। ताजा पत्र से यह स्पष्ट नहीं हुआ है कि अब माओवादियों का प्रवक्ता किसे बनाया गया है। मुख्य माओवादियों के समर्पण के बाद पोलित ब्यूरो में अब तीन सदस्य ही बचे हैं। इनमें मल्लोजुला वेणुगोपाल राव उर्फ गणपति अधिक उम्र के कारण सक्रिय नहीं है।


    माओवादी आंदोलन कमजोर हुआ

    दूसरे सदस्य मिशिर बेसरा का कार्यक्षेत्र झारखंड में सीमित है जबकि थिप्परी तिरुपति उर्फ देवजी माओवादी हिंसा से सर्वाधिक प्रभावित छत्तीसगढ़ में सक्रिय है। 16 अक्टूबर को जारी बयान में स्वीकार किया गया है कि भूपति और रूपेश सहित वरिष्ठ कैडरों के आत्मसमर्पण से संगठन को गहरी क्षति हुई है। इनके आत्मसमर्पण ने न केवल दंडकारण्य जोन, बल्कि पूरे देश के माओवादी आंदोलन को कमजोर किया है।

    आरोप लगाया है कि भूपति, रूपेश और उनके सहयोगियों ने पार्टी से विश्वासघात कर आत्मसमर्पण किया है। इससे पार्टी की साख और क्रांतिकारी धारा को गहरा नुकसान पहुंचा है। बता दें कि महाराष्ट्र के गढ़चिरौली में भूपति ने अपने साथियों के साथ पिछले सप्ताह समर्पण किया था। इसके बाद जगदलपुर में रूपेश ने अपने 210 साथियों के साथ हथियार डाल दिए। इनमें 106 महिला और 104 पुरुष माओवादी थे। इन्होंने 150 से ज्यादा हथियार भी पुलिस को सौंपे थे।

    संगठन ने माना, आंतरिक एकता को लगा झटका

    पत्र में यह भी उल्लेख किया गया है कि भूपति और रूपेश लंबे समय से दक्षिण बस्तर में सक्रिय रहे और दंडकारण्य विशेष जोनल कमेटी (डीकेएसजेडसी) में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहे थे। भूपति के आत्मसमर्पण को संगठन ने विचारधारात्मक विचलन और दुश्मन के साथ मिलीभगत करार दिया है। पत्र में यह भी स्वीकार किया गया है कि इन आत्मसमर्पणों से संगठन की आंतरिक एकता को झटका लगा है और कई निचले स्तर के कैडर असमंजस की स्थिति में हैं।

    लौटने का अवसर नहीं अपनाते, तो बसव राजू की तरह होगा अंजाम

    माओवादियों का बयान उनके भीतर गहराते अंतर्विरोधों का स्पष्ट संकेत है। यह बस्तर सहित देशभर में संगठन के तेजी से कमजोर पड़ने की एक और पुष्टि है। यदि माओवादी मुख्यधारा में लौटने का अवसर नहीं अपनाते, तो उनका अंजाम भी बसव राजू की तरह होना तय है। - सुंदरराज पी., आईजीपी बस्तर

