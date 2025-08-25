शराब तस्करी में भाजपा नेता का बेटे समेत सात गिरफ्तार, छत्तीसगढ़ पुलिस की बड़ी कार्रवाई

नईदुनिया न्यूज, बकावंड: कोंडागांव जिले में चल रहे अवैध शराब कारोबार पर करपावंड पुलिस ने बड़ी कार्रवाई की है। पुलिस ने शराब तस्करी के दो अलग-अलग मामलों में सात आरोपितों को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है। गिरफ्तार आरोपितों में भाजपा नेता माकड़ी जनपद उपाध्यक्ष का पुत्र भी शामिल है।

पहली कार्रवाई में पुलिस ने ओडिशा के मुंडागुड़ा के पास नंदीगुड़ा से दो आरोपितों को धर दबोचा। उनके कब्जे से बोलेरो वाहन और 148 लीटर अंग्रेजी शराब जब्त की गई। वहीं दूसरी कार्रवाई में ग्राम जैबेल-2 कडाकाटा जंगल में छापामारी कर पांच आरोपियों को पकड़ा गया। इनसे ओडिशा निर्मित 349.820 लीटर अंग्रेजी शराब जब्त की गई। कुल मिलाकर पुलिस ने 497 लीटर से अधिक अवैध शराब जब्त की है।