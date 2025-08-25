मेरी खबरें
    शराब तस्करी में भाजपा नेता का बेटे समेत सात गिरफ्तार, छत्तीसगढ़ पुलिस की बड़ी कार्रवाई

    कोंडागांव जिले में चल रहे अवैध शराब कारोबार पर करपावंड पुलिस ने बड़ी कार्रवाई की है। पुलिस ने शराब तस्करी के दो अलग-अलग मामलों में सात आरोपितों को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है।

    By Anup Srivastava
    Edited By: Akash Sharma
    Publish Date: Mon, 25 Aug 2025 09:30:57 AM (IST)
    Updated Date: Mon, 25 Aug 2025 10:02:52 AM (IST)
    शराब तस्करी में भाजपा नेता का बेटे समेत सात गिरफ्तार, छत्तीसगढ़ पुलिस की बड़ी कार्रवाई
    CG News: शराब तस्करी में भाजपा नेता का पुत्र समेत सात गिरफ्तार (File Photo)

    HighLights

    1. शराब तस्करी में भाजपा नेता का पुत्र समेत सात गिरफ्तार
    2. दो अलग-अलग मामलों में पुलिस की बड़ी कार्रवाई

    नईदुनिया न्यूज, बकावंड: कोंडागांव जिले में चल रहे अवैध शराब कारोबार पर करपावंड पुलिस ने बड़ी कार्रवाई की है। पुलिस ने शराब तस्करी के दो अलग-अलग मामलों में सात आरोपितों को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है। गिरफ्तार आरोपितों में भाजपा नेता माकड़ी जनपद उपाध्यक्ष का पुत्र भी शामिल है।

    पहली कार्रवाई में पुलिस ने ओडिशा के मुंडागुड़ा के पास नंदीगुड़ा से दो आरोपितों को धर दबोचा। उनके कब्जे से बोलेरो वाहन और 148 लीटर अंग्रेजी शराब जब्त की गई। वहीं दूसरी कार्रवाई में ग्राम जैबेल-2 कडाकाटा जंगल में छापामारी कर पांच आरोपियों को पकड़ा गया। इनसे ओडिशा निर्मित 349.820 लीटर अंग्रेजी शराब जब्त की गई। कुल मिलाकर पुलिस ने 497 लीटर से अधिक अवैध शराब जब्त की है।

    गिरफ्तार आरोपितों में मुन्ना सिंह (बिहार), भूजो भतरा (ओडिशा), दुर्योधन कश्यप, पितम नेताम, सोनूराम नेताम, नामेराम कश्यप और देवेंद्र कोरार्म शामिल हैं। सभी आरोपितों को न्यायालय में पेश करने के बाद जेल भेज दिया गया है। करपावंड थाना प्रभारी उपनिरीक्षक हरिश्चंद्र निषाद के नेतृत्व में पुलिस टीम ने मुखबिर की सूचना पर दबिश देकर कार्रवाई को अंजाम दिया।

