नईदुनिया प्रतिनिधि, जगदलपुर। शहर के पनारापारा इलाके में शनिवार रात पुरानी दुश्मनी को लेकर हुई चाकूबाजी की वारदात में 45 वर्षीय मन्नू कश्यप की जान चली गई। मोहल्ले के ही एक किशोर ने आपसी विवाद के दौरान उस पर चाकू से ताबड़तोड़ हमला कर दिया। किशोर ने मन्नू के शरीर पर तीन से चार बार वार किए, जिससे वह लहूलुहान होकर वहीं गिर पड़ा। आसपास के लोगों और परिजनों की मदद से उसे गंभीर हालत में तत्काल जिला अस्पताल पहुंचाया गया, जहां इलाज के दौरान कुछ देर बाद उसकी मौत हो गई।