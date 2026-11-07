जगदलपुर: ग्राहक बनकर आए, दुकानदार को बातों में उलझाया और दो करोड़ का सोना ले उड़े चोर

नईदुनिया प्रतिनिधि, जगदलपुर: दीपावली की चमक के बीच सोने के गहनों की खरीदारी करने पहुंचे ग्राहकों पर भरोसा करना एक ज्वेलर को भारी पड़ गया। ग्राहक बनकर दुकान में दाखिल हुए महिला समेत चार से छह लोगों ने ऐसी चाल चली कि दुकानदार और कर्मचारियों को इसकी भनक तक नहीं लगी।

ग्रामीण वेशभूषा में पहुंची महिला और उसके साथियों ने आभूषण देखने के बहाने दुकानदार को बातचीत में उलझाए रखा और इसी दौरान करीब 1200 ग्राम सोने के गहने लेकर चंपत हो गए। पैलेस रोड स्थित मोती ज्वेलर्स में हुई इस वारदात में चोरी गए सोने की कीमत करीब दो करोड़ रुपये बताई जा रही है।