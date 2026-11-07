छत्तीसगढ़ के सूरजपुर में कुत्ते ने बच्ची को काटा, रेबीज इंजेक्शन लगवाने के बाद भी हो गई मौत

नईदुनिया प्रतिनिधि, अंबिकापुर। सरगुजा संभाग में आवारा कुत्तों के काटने से मौतों का सिलसिला जारी है। सूरजपुर जिले के जयनगर थाना क्षेत्र के ग्राम कल्याणपुर गेहलापारा में 10 दिन पहले आवारा कुत्ते के काटने से घायल दो वर्षीय बच्ची की मेडिकल कॉलेज अस्पताल में मौत हो गई। कुत्ते के काटने से मेडिकल कालेज अस्पताल में एक सप्ताह के भीतर यह दूसरी मौत है। नीरजा की आयु सिर्फ दो साल की है। वह सीताराम की बेटी थी।

जानकारी के अनुसार घटना के समय बच्ची की मां अपने मायके रामानुजनगर थाना क्षेत्र के ग्राम छिंदिया गई हुई थी। वह पिता और परिवार के अन्य सदस्यों के साथ थी। लगभग 10 दिन पहले नीरजा घर के बाहर खेल रही थी, तभी आवारा कुत्ते ने उस पर हमला कर काट लिया था। स्वजन तत्काल उसे मेडिकल कॉलेज अस्पताल लेकर पहुंचे थे, जहां प्राथमिक उपचार और रेबीज का इंजेक्शन लगाने के बाद उसे घर ले आए थे।