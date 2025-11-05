तेलंगाना के माओवादी हिंसा पीड़ित बोले: Urban माओवादी फैला रहे प्रोपेगेंडा, आदिवासी भुगत रहा अंजाम

नईदुनिया प्रतिनिधि जगदलपुर: तेलंगाना के माओवादी हिंसा पीड़ितों का 30 सदस्यीय दल मंगलवार को बस्तर पहुंचा। यहां एकजुटता दिखाते हुए माओवादी हिंसा के विरुद्ध प्रहार करते हुए उन्होंने कहा कि बस्तर और तेलंगाना में जो लोग शहरों में बैठकर माओवाद का महिमामंडन कर रहे हैं, वही इस आग के असली जनक हैं।

बस्तर पहुंचे दल का सर्वसमाज की ओर से भव्य स्वागत किया गया। दल के सदस्य वेणुगोपाल रेड्डी ने कहा कि ऐसे लोग खुद आरामदायक जीवन जी रहे हैं, उनके बच्चे अच्छे स्कूलों में पढ़ रहे हैं, जबकि जंगलों में गुमराह युवाओं के हाथों में बंदूक थमाकर उन्हें मौत की राह पर धकेल रहे हैं।